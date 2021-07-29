إحالة تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات بشبرا للمحاكمة

أمرت نيابة شبرا، بإحالة 3 عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وأدلى 3 عاطلين متهمين بسرقة سيارة في منطقة شبرا، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال المتهمون إنهم كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات بأسلوب توصيل "المفتاح المصطنع".

واعترف المتهمون بارتكابهم 5 جرائم سرقات سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها بنطاق محافظة القليوبية.

كان رجال المباحث بالقاهرة، تمكنوا من ضبط عناصر تشكيل عصابى بمنطقة شبرا تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصنع، وحرر محضر بالواقعة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من ( مالك محل عصائر - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بأحد الشوارع دائرة القسم، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عدد 3 عاطلين – مقيمين بدائرة قسمى شرطة الساحل والزاوية الحمراء – لأحدهم معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهم وبحوزتهم (مفتاح مصطنع، وكمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة السيارة، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها.

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة السيارات بأسلوب (المفتاح المصطنع)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات، واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.