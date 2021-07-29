الخميس 29 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات بشبرا للمحاكمة

تشكيل عصابي تخصص
تشكيل عصابي تخصص

أمرت نيابة شبرا، بإحالة 3 عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وأدلى 3 عاطلين متهمين بسرقة سيارة في منطقة شبرا، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال المتهمون إنهم كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات بأسلوب توصيل "المفتاح المصطنع".

واعترف المتهمون بارتكابهم 5 جرائم سرقات سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها بنطاق محافظة القليوبية.

كان رجال المباحث بالقاهرة، تمكنوا من ضبط عناصر تشكيل عصابى بمنطقة شبرا تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصنع، وحرر محضر بالواقعة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من ( مالك محل عصائر - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بأحد الشوارع دائرة القسم، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عدد 3 عاطلين – مقيمين بدائرة قسمى شرطة الساحل والزاوية الحمراء – لأحدهم معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهم وبحوزتهم (مفتاح مصطنع، وكمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة السيارة، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها.

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة السيارات بأسلوب (المفتاح المصطنع)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات، واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

المفتاح المصطنع نيابة شبرا محكمة الجنح سرقة السيارات محافظة القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

الأكثر قراءة

«الصحة» تبدأ إدراج مراكز السفر بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

رسميًا.. فرجانى ساسى ينضم لـ«الدحيل» القطرى

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات الشرطة لعام 2021

بالأسماء.. «الداخلية» تعلن حركة تنقلات الشرطة لعام 2021

تفاصيل التحفظ على سيارة حمو بيكا بـ«مرور الإسكندرية»

محمد شريف يقود هجوم الأهلى أمام أسوان فى الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

محمد عبدالعزيز

هل من فرصة ثانية يا معالى الوزير؟

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

لواء. محسن الفحام

إخوان تونس.. لصوص يحتمون بالنصوص

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا الفن (الفوتوغرافيا والمدرسة التأثيرية)

محمد فوزي

حركة النهضة وقرارات الرئيس قيس سعيد

صور

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى بمطار القاهرة الدولي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطأ رسمى.. حساب رئاسة وزراء إسرائيل يستبدل اسم بينيت بـ نتنياهو (صور)

قطر تحذر من خطورة استمرار الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية

فلسطين: إسرائيل تمنع دخول المركبات الجديدة وقطع غيارها منذ العدوان الأخير