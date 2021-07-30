إدمان النوم.. مخاطر تهدد الحياة

يأتي الإدمان بأشكال مختلفة، فمنها ما يعاقب بالقانون وهو إدمان المخدرات، وآخر يعاقب بالتدهور في الصحة، وهو ما يعرف بـ "إدمان النوم".

وينبغى أن نعرف أن النوم، شيء يستحقه الجميع لأنه حاجة بيولوجية، وحرمان نفسك منه يمكن أن يكون له تداعيات صحية خطيرة، لكن من ناحية أخرى فإن الحصول على قسط كبير من النوم يضر بصحتك مثل الفشل في الحصول على نوم جيد ليلًا.

ولهذا السبب فإن إدمان النوم هو أمر يحتاج إلى العلاج وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبي، وذلك لتجنب الكثير من المشكلات الصحية التي تؤثر على حياة الفرد وطريقة التعامل مع الآخرين.

معظم البالغين يحتاجون إلى قضاء 7 إلى 9 ساعات في أرض الأحلام للاستمتاع بالعديد من الفوائد المختلفة للنوم، حيث يمكن أن يتسبب الحصول على أكثر من ساعات النوم الموصى بها طوال الوقت في الكثير من المشكلات الصحية.

تتضمن بعض المشكلات المرتبطة بالنوم المفرط ما يلي:

ضعف الإدراك: يمكن أن يتسبب كل من الحرمان من النوم والنوم المفرط في حدوث انخفاض كبير في أداء الدماغ، وزيادة فرص الإصابة بأمراض الذاكراة والتي ابرزها الزهايمر.

الكآبة: في بعض الحالات، يكون الاكتئاب هو الذي يجعل الشخص يرغب في النوم دائمًا، ولكن في حالات أخرى، فإن الإفراط في النوم يترك الشخص يشعر بالاكتئاب.

ألم والتهاب: يقول الخبراء إن الأشخاص الذين اعتادوا النوم أكثر من اللازم أبلغوا عن زيادة الألم والالتهابات بأنحاء متفرقة بالجسم.

زيادة مخاطر الإصابة بالأمرض: هناك الكثير من المخاطر الصحية المرتبطة بالنوم المفرط، مثل السمنة والسكري وأمراض القلب والسرطان، والكثير من المشكلات المزمنة.

معدل وفيات أعلى: أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين ينامون كثيرًا لديهم فترات حياة أقصر بكثير من أولئك الذين ينامون بالكميات الصحيحة.