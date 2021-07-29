إلى الطبيعية نعود.. 4 زيوت عطرية للقضاء على الصداع النصفي

يعتبر الصداع، من المشكلات الصحية التي تؤثر على الكثير من الموظفين والعمال، خاصة فى فصل الصيف، فإن التعرض لضغوط العمل يساعد بشكل كبير في تفاقم المشكلة.

وقد نعاني جميعًا من الصداع من وقت لآخر، حيث يرجع ذلك لقلة النوم، فهو أمر شائع إلى حد ما في الوقت الحاضر بسبب مقدار العمل الذي نقوم به، بالإضافة إلى اتباع عادات غذائية خاطئة، بجانب التعرض للإجهاد والإفراط في تناول المشروبات الكحولية.

يبحث البعض عن الأدوية للتخفيف من الضربات المستمرة من الصداع، فعلى الرغم من أن هذه الأدوية يمكن أن تخفف من المشكلة بسهولة، إلا أن الاستخدام المستمر لهذه الأدوية يمكن أن يتسبب في بناء مقاومة لنوبات الصداع على المدى البعيد.

ويمكن لبعض الزيوت العطرية المساعدة في تخفيف نوبات الصداع، ففى السطور التالية قدم موقع "healthybuilderz" الطبي عدد من الزيوت المكافحة للصداع.

زيت اللافندر الأساسي:

تم العثور على زيت اللافندر الأساسي لاحتوائه على خصائص علاجية، فهو يعمل كمضاد للاكتئاب، مزيل للقلق، مهدئ، مضاد للقلق ومضاد لنوبات الصداع، فكل ما عليك وضع المزيد منه على الجبهة عند الشعور بالصداع.

زيت النعناع العطري:

زيت النعناع هو زيت أساسي آخر يمكنك استخدامه لعلاج الصداع، فغالبًا ما يرتبط النعناع بإحساس بالبرودة، حيث يمكن أن يساعد في الواقع على تهدئة الأعصاب مع زيادة تدفق الدم في جبهتك خاصةً عند استخدامه موضعيًا.

يعمل النعناع كمسكن طبيعي للألم ويمكن أن يجعل عضلاتك تشعر بالاسترخاء أيضًا، ضع هذا الزيت على صدغيك بعد ظهور الصداع وستلاحظ أن الأعراض تتلاشى تدريجيًا دون التسبب في أي آثار جانبية حتى.

زيت إكليل الجبل العطري:

كان الروزماري موجودًا منذ العصور القديمة وكان يستخدم بشكل شائع لعلاج ضعف الدورة الدموية بالإضافة إلى علاج الصداع، الأمر الذي يجعل هذا الزيت العطري فعالاً في محاربة الصداع هو أنه يأتي بخصائص مسكنة ومضادة للالتهابات والتي يمكن أن تقضي على الصداع.

يمكن إضافة قطرة من هذا الزيت العطري في الشاي أو الحساء عندما يبدأ الصداع النصفي أو الصداع العادي، فإذا كنت تعانين من آلام الصداع، فعليك الجمع بين قطرتين من زيت إكليل الجبل وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وقطرتين من زيت النعناع ثم دلكيه على صدغيك وظهر رقبتك وجبهتك.

زيت البابونج الروماني الأساسي:

يعتبر شاي البابونج المفضل لدى أولئك الذين يرغبون في الشعور بمزيد من الاسترخاء في نهاية اليوم، ويمكن أن يساعدك استخدام نسخة الزيت العطري في التعامل مع الصداع.

يحتوي زيت البابونج الأساسي على خصائص مضادة للالتهابات، حيث يمكن أن تقاوم التوتر والقلق اللذين يسببان الصداع.