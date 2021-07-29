انفجار قرنية عين طالب على يد سائق ميكروباص في 15 مايو

جريمة مأساوية شهدتها مدينة 15 مايو بجنوب القاهرة بعدما أقدم سائق سيارة ميكروباص وصديقه بالاعتداء علي شاب وفقأ عينه باستخدام طوبة خرسانية، ما تسبب في انفجار قرنية العين اليسري، وتمكنت مباحث القسم برئاسة المقدم أحمد رضوان من القبض على المتهمين.

وردت إشارة لرئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من المستشفي العام، مفادها استقبال المواطن "إسماعيل عبد العزيز" 23 سنة، طالب جامعي، مصاب بانفجار في قرنية عينه اليسري، وجروح في أماكن متفرقة من الجسم.

وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه حال سيره بدراجة بخارية برفقته "عادل عبد الحليم"، قام كل من المتهمين "سيف علي هاشم"، 17 سنة، و"عبده" وشهرته مطرية، حال قيادتهما سيارتهما بمزاحمته والتضيق عليه مروريا، فحدث مشادة كلامية فيما بينهم فاستوقفهم المتهمون وحدث مشاجرة بينهم فألقي المتهم الأول طوبة خرسانية على المجني عليه فأحدث إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث قسم شرطة 15 مايو من القبض على المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1898لسنة2021 وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض المصاب علي الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات وعما اذا قد تخلف لديه عاهة مستديمة من عدمه.