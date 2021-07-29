النمسا تسجل 503 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن تسجيل 503 إصابات جديدة وصفر وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم الخميس، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 658 ألفًا و4 حالات تعافى منها 642 ألفًا و229 حالة، بينما توفى 10 آلاف و737 حالة، فضلًا عن تواجد 121 حالة بالمستشفيات منهم 40 حالة بالعناية المركزة.

وأضافت أنه تم توزيع 9 ملايين و553 ألفًا و753 جرعة من لقاحات كورونا، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة شملت بورغنلاند 17، وكارينثيا 24، والنمسا السفلى 85، والنمسا العليا 91، وسالزبورغ 32، وستيريا 67، وتيرول 38، وفورارلبرغ 12 والعاصمة فيينا 137 حالة.

الجدير بالذكر أنه تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.