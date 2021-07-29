نقيب المحامين يوافق على زيادة مخصصات فرعية شمال أسيوط

التقى رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بمكتبه بالنقابة العامة، مجلس نقابة محامي شمال أسيوط برئاسة النقيب محمد كمال الجاحر، وذلك لعرض عدد من طلبات النقابة الفرعية.

وصرح محمد الجاحر، نقيب محامي شمال أسيوط، بأن اللقاء شهد موافقة النقيب العام على طلب النقابة الفرعية بزيادة المخصصات، وشراء عدد من التكييفات لتوزيعها على استرحات السادة المحامين بالمحاكم، لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة حرصا على راحة الزملاء أثناء تأدية عملهم، كما تمت الموافقة على عدد من طلبات السادة المحامين بالفرعية.

وأضاف نقيب شمال أسيوط، أن النقيب العام وافق علي صرف شيك لصالح وزارة الري، مقابل رسوم بدل انتفاع لنادي شمال أسيوط النهري المقام علي الترعة الإبراهيمية لمدينة أسيوط علي أن تبدأ أعمال الإنشاءات خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبه وجه “الجاحر”، الشكر للنقيب العام على دعمه المستمر للمحامين، وسعيه للارتقاء بمهنة المحاماة، حاملا إليه شكر وتحيات كافة محامي شمال أسيوط، كما وجه الشكر لأعضاء مجلس النقابة العامة.

فيما استقبل نقيب المحامين رجائي عطية، أمس الأربعاء، مجلس نقابة جنوب سيناء بقيادة النقيب الفرعي الأستاذ خالد عمار، وتناول اللقاء عدة موضوعات بينها إنشاء نادي المحامين بطور سيناء.

وصرح نقيب محامين جنوب سيناء خالد عمار، بأن المجلس الفرعي عرض مطلب الشركة التي رست عليها مناقصة بناء نادي المحامين بطور سيناء والخاص بزيادة التكاليف نظرًا لإجراء المناقصة منذ 3 سنوات وتغير أسعار مواد البناء، وأحاله النقيب العام للأستاذ محمود الداخلي الأمين العام، والأستاذ عبدالحفيظ الروبي عضو المجلس، رئيس لجنة الأندية والمصايف، للبت فيه على الفور واتخاذ اللازم لسرعة البناء تلافيًا لسحب الأرض.

وأشار النقيب الفرعي، إلى أن المجلس وجه دعوة للنقيب العام رجائي عطية وهيئة مكتب النقابة العامة لحضور احتفالية وضع حجر الأساس الخاص بالنادي، منوهًا إلى أن محافظة جنوب سيناء وافقت على منح نقابة المحامين الفرعية مهلة للانتهاء من تنفيذ المشروع الخاص بنادي محامي جنوب سيناء، وتشغيله على الأرض رقم "8 أ" الكائنة بمنطقة الخدمات السياحية بمدينة طور سيناء، وذلك حتى 20/6/2022.

وذكر أن قطعة الأرض المشار إليها خصصت لنقابة بموجب عقد حق انتفاع محرر بتاريخ 9/9/2007 بمساحة 1001.45 متر لإقامة نادي شاطئ لنقابة المحامين.

وفي سياق آخر، قال النقيب الفرعي، إن النقيب العام وافق على تخصيص 500 نسخة جديدة من العدد الأول لمجلة المحاماة لعام 2021 للنقابة الفرعية، إضافة لتوفير عدد 100 روب محاماة، كما وافق على صرف دعم مالي للنقابة نظرًا لقلة الموارد.

وتوجه كافة أعضاء المجلس الفرعي بالشكر لنقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، على دعمه لمجالس النقابات الفرعية في أداء مهامها لخدمة أعضاء الجمعية العمومية.

حضر اللقاء من مجلس النقابة الفرعية، الأمين العام أحمد الوصال، والأمين العام المساعد مسعد سليمان، ووكيلي النقابة حسن عليان، وعلي مصطفى، وأمين الصندوق عمر الدويني، وأمين الصندوق المساعد أحمد ناصر، وعضوا المجلس علي جلال سلام، ومحمد موسى عضو الشباب.