الخميس 29 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تردد بين سبورت المفتوحة bein sports| أولمبياد طوكيو 2020

أولمبياد طوكيو
أولمبياد طوكيو

تردد بين سبورت المفتوحة bein sports من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، حتى تصدرت القائمة البحثية منذ انطلاق أولمبياد طوكيو 2020 في 23 يوليو الجاري، لذلك يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير كيفية ضبط بث إشارة القناة عبر القمر الصناعي المصري النايل سات وموعد انتهاء أولمبياد طوكيو.

تردد بين سبورت المفتوحة bein sports

يمكن ضبط قناة بين سبورت على القمر الصناعي المصري النايل سات لمتابعة فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من أولمبياد طوكيو والتي كان من المقرر إقامتها خلال عام 2020 ولكن أجلت اللجنة الأولمبية الدولية فعالياتها لمدة عام نظرا لتداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خوفا على اللاعبين المشاركين والمسئولين عن إقامتها، حيث انطلقت في 23 يوليو الجاري ويتنافس فيها قرابة 206 دول مشاركة في أكثر من 33 لعبة رياضية أساسية ويمكن ضبط تردد القناة على :-

 

التردد12604
معدل استقطاب الموجةأفقي 
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 3/2
إشارة ارسال البثDVB-SK
معدل تردد الموجة 8PSK

 

موعد انتهاء أولمبياد طوكيو 2020

وانطلقت فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من أولمبياد طوكيو 2020 في 23 يوليو 2021 في العاصمة اليابانية ويشارك فيها قرابة 206 دولة عربية وأجنبية بمختلف قارات العالم من بينهم جمهورية مصر العربية وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار العدوى بين اللاعبين، ومن المزمع أن تنتهي فعاليات كافة الدورات الرياضية من (سباحة وجودو وركوب دراجات وجمباز و…) وتحديد الفائزين النهائيين بكل لعبة في 8 أغسطس الجاري، حيث يحصل الفائزين على ميداليات ينقش على أحد الوجوه شعار الدورة و5 حلقات محاطة بإكليل الغار.

الدول المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021

يمكن ضبط بث تردد بين سبورت المفتوحة bein sports عبر القمر الصناعي المصري النايل سات لمتابعة أولمبياد طوكيو 2020 والتي يشارك فيها كافة الدول العربية على رأسهم "جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والجزائر"، بالإضافة إلى الدول الأجنبية وعلى رأسهم "المكسيك واليابان والأرجنتين والبرازيل وأستراليا".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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