طلاب «آدبي الثانوية» عن انتهاء الامتحانات بـ«الإنجليزية»: هم وخلصنا منه

انتهى، منذ قليل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "اللغة الإنجليزية"، لطلاب الثانوية العامة 2021 -الشعبة الأدبية-، في أخر أيام امتحانات لهم، بإجمالي 255 ألفًا و353 طالبًا وطالبة.

وتباينت أراء طلاب الشعبة الأدبية حول مستوى امتحان اللغة الأجنبية الأولى، حيث قالت الطالبة سندس علي، إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، موضحة أن الصعوبة جاءت بإحدى القطعتين، قائلة: "كلمات القطعة أول مره نشوفها، ولكن إحنا فرحانين إننا خلصنا، هم وخلصنا منه الحمدلله".

وقالت رضوى أحمد، إن الامتحان جاء به بعض الأجزاء الصعبة كالقطعة وبعض القواعد، مشيرة إلى أن هناك أسئلة غير مباشرة.

وأضاف أمير طارق: "الامتحان سهل ولكن به بعض التريكات حيرتنا في الإجابة، لكن الحدلله إننا خلصنا".

ومن أمام لجنة مدرسة بنها الثانوية بنات بالقليوبية، أطلق عدد من الطالبات وأولياء الأمور الزغاريد، احتفالا بانتهاء امتحانات السنة "الكبيسة" على حد تعبيرهم، حيث أكد الطلاب أن الامتحان لم يكن مباشرا وبه عدد من الأسئلة الصعبة، وخاصة أسئلة "القطعة"، مؤكدين أنه كان هناك سؤالين للقطع في غاية الصعوبة، وخاصة قطعة "الذبابة"، حيث اعتمدت على الاستنتاج وجاء بها بعض الكلمات غير المألوفة، لافتين إلى أن بقية أسئلة الامتحان جاءت غير مباشرة.

وفي مطروح، ومن أمام مدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات القديمة، سادت حالة من الغضب بين الطالبات عقب الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "اللغة الإنجليزية".

وقالت ياسمين محمد، إن امتحان اللغة الإنجليزية صعب للغاية: "الامتحان صعب، حليت سؤال واحد بس".

وأضافت زميلتها فاطمة منصور، أن امتحان اللغة الإنجليزية فوق مستوى الطالب المتفوق: "أصعب امتحان مر علينا، أخدنا الصاعقة بجد، الامتحان صعب".

وقالت مريم عبدالحميد، إن امتحان اللغة الأجنبية الأولى صعب: "الامتحان صعب وكان في تفتيش داخل اللجان وأثناء أدائنا الامتحان، حسبي الله ونعم الوكيل".

وأدى اليوم طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بإجمالي عدد 255 ألف و353 طالب وطالبة، فيما يؤدى طلاب مدارس (stem) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بإجمالي 1179 طالب وطالبة، مع اتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات تفتيش الطلاب بواسطة العصا الإلكترونية، وكذا فحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب، والتفتيش عن الهاتف المحمول وتعقيم الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

يذكر أنه أدى أمس، 100 ألف و435 طالب وطالبة بالشعبة (العلمية / رياضيات) مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" من إجمالى 100 ألف و749 طالب وطالبة، كما أدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان التاريخ ( الورقة الثانية)، بإجمالي 225 طالب وطالبة، وذلك في اليوم الثالث عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الإلتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازي أن امتحانات الثانوية العامة سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (3) حالات غش منهم (1) حالة نشر، و(2) حالة غش.