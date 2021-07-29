تورط مسئولي مدينة التل الكبير في تزوير ترقيم عمارات الإسكان الاجتماعي

بالمستندات..

اشتكى أهالي مدينة التل الكبير بالإسماعيلية، من امتناع مسئؤلي مدينة التل الكبير، عن تنفقذ حكم المحكمة رقم 2750 الصادر من محكمة القضاء الإدارة بالإسماعيلية، بتسليمهم شقق الاسكان الاجتماعي المخصصة للشباب.

تزوير ترقيم عمارات

وتعود القضية عندما تقدم الأهالي ببلاغ يتهمون فيه موظفين سابقين وحاليين بمجلس المدينة بالتزوير في ترقيم عمارات وحدات الاسكان الاجتماعي، وقضت المحكمة الادارية في القضية رقم 2750 لسنة 20 وجاء نص القرار بـ"إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتسليم المدعين الوحدات السكنية المخصصة لهم بإسكان شباب التل الكبير وفقًا للترقيم الوارد بكروكي العمارات والحدات المعد بمعرفة مديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية مع ما يترتب عليه من آثار".



تزوير ترقيم عمارات

كما امتنع الموظفين عن تنفيذ توصية النيابة الإدارية في القضية رقم 371 لسنة 2020 والقاضي منطوقها، علي مركز ومدينة التل الكبير إعمال أوجه القانون والتعليمات حيال سرعة تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2750 لسنة 20ق محكمة القضاء الإداري.

تزوير ترقيم عمارات

وكانت محافظة الإسماعيلية خاطبت مسؤلي مركز ومدينة التل الكبير عدة مرات من بينها خطاب الإدارة القانونية بتاريخ 13/10/2019 والتي مفادها علي مركز ومدينة التل الكبير تنفيذ الحكم في الدعوى رقم 2750 لسنة 20ق وموافقة محافظ الإسماعيلية علي تنفيذ الحكم.

تزوير ترقيم عمارات

تزوير ترقيم عمارات

تزوير ترقيم عمارات

وطالب الأهالي بسرعة تنفيذ القرار الصادر من المحكمة، مستنكرين تجاهل مسؤلي مركز ومدينة التل الكبير لحكم المحكمة الذي يلزم كافة المسؤلين بتنفيذه، مشيرين أن ما يحدث يعد تحدي واضح للقانون الذي يحترمه الجميع، مطالبين بمحاسبة كافة المسؤلين المتسببين في عدم تنفيذ الأحكام القضائية وجوابات ديوان عام المحافظة، مؤكدين أننا في بلد قانون ولايمكن التهاون مع المخالفين.