«زي مميز» للتمريض بمستشفيات التأمين الصحي الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، عن استحداث زي جديد لكافة الطواقم التمريضية داخل المنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر)، بواقع 13 كود جديد للزي بأشكال مميزة لكافة الطواقم التمريضية داخل الأقسام المختلفة.

وأضاف بيان الهيئة، أنه تم تغيير زي الطواقم التمريضية واستحداث زي جديد (uniform) مميز ومبتكر لطواقم التمريض داخل كافة المستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث، بهدف تحسين المظهر العام بما يتماشي مع الهوية البصرية المتميزة للهيئة، إضافة إلى تقسيم فئات التمريض بزي مميز لكل قسم من أقسام المستشفى وذلك بعدة ألوان متنوعة ومميزة للإناث والذكور ولرؤساء التمريض من الجنسين بالمستشفيات، وأشار البيان إلى تقسيم زي طواقم التمريض طبقًا لأقسام المستشفى، وذلك بالأقسام الحرجة سواء للإناث أو الذكور و أقسام العمليات و التعقيم المركزي و أخيرًا إدارة التمريض والوظائف الإشرافية.

وكانت قد أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برنامجًا تدريبيًا لمديري مراكز ووحدات طب الأسرة بالإسماعيلية، للتعريف بمعايير التسجيل والاعتماد بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية 2021، يأتي ذلك في إطار الاستعداد للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية ، والتي بدأ تشغيل المنظومة بها تجريبيًا في منتصف فبراير من العام الجاري كثالث محافظة من محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وتابع بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية: يُعقد البرنامج التدريبي بمقر قاعة المؤتمرات بمجمع الإسماعيلية الطبي، ويهدف إلى تدريب مديرى ورؤساء أقسام مراكز طب الأسرة ومنسقين المحاور المختلفة بوحدات الرعاية الأولية البالغ عددها 22 وحدة ومركز طب أسرة بمحافظة الإسماعيلية، على متطلبات تسجيل المنشآت الصحية لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لعام2021.

وأوضح البيان: "يشارك بالبرنامج التدريبي الذي يمتد على مدار 5أيام، حتى نهاية الأسبوع الجاري، الدكتور أحمد غريب مدير إدارة الرعاية الأولية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وكل من الدكتور مصلح صلاح، والدكتور جمال عباس، والدكتورة مها عجيز "أعضاء الإدارة العامة الرعاية الأولية بالهيئة، بالإضافة إلى منسقي الجودة والسلامة والصحة المهنية والموارد البشرية ومسئولي مكافحة العدوى والموارد البشرية ورضاء المنتفعين ومشرفات التمريض بوحدات ومراكز الرعاية الإولية، وذلك في إطار التعرف على متطلبات تسجيل المنشآت الصحية المحدثة داخل كافة وحدات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة الإسماعيلية ، باعتبارها واحدة من المحافظات الثلاث الجدد التي تم تدشين المنظومة بهم في منتصف فبراير 2021".