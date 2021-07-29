«الإفتاء» تنهي استعداداتها لمؤتمرها العالمي السادس تحت رعاية الرئيس

أنهت دار الإفتاء المصرية استعداداتها لعقد مؤتمرها العالمي السادس الذي يقام في الثاني والثالث من أغسطس المقبل، تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

ويشهد مؤتمر الإفتاء الذي ينعقد تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي تحديات التطوير وآليات التعاون»، عدة جلسات على مدار يومَي المؤتمر، يشارك فيها كبار رجال الدولة، وعدد من العلماء الأجلاء والمفتين من مختلف دول العالم، حيث تشهد الجلسة الافتتاحية مشاركةَ كلٍّ من: المستشار عمر مروان -وزير العدل- بكلمة له مهمة في بداية الجلسة، وكذلك تشمل الجلسة كلمات لكل من: الدكتور محمد مختار جمعة -وزير الأوقاف- والدكتور محمد الضويني -وكيل الأزهر الشريف- والدكتور يوسف بلمهدي -وزير الشئون الدينية والأوقاف بالجزائر- وكذلك كلمة الشيخ عبد الكريم الخصاونة -مفتي المملكة الأردنية الهاشمية- والدكتور عبد الرحمن الزيد -الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، وفضيلة أ. د. سعد حميد كمبش -رئيس ديوان الوقف السني بالعراق، والدكتور نصر الدين مفرح -وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني- إلى جانب كلمة لفضيلة الشيخ مصطفى سيريتش -المفتي الأسبق لدولة البوسنة والهرسك ورئيس العلماء في إقليم البلقان، فضلًا عن تشريف المؤتمر قامات كبيرة أخرى.

ويترأس الجلسة العلمية الأولى أ. د. أسامة العبد -الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية ووكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، فيما يترأس جلسة الوفود الأولى الشيخ نور الحق قادري -وزير الشئون الدينية بجمهورية باكستان الإسلامية، كما يترأس الشيخ إبراهيم صالح الحسيني.. مفتي نيجيريا، جلسة الوفود الثانية، وتأتي الجلسة العلمية الثانية برئاسة أ. د. صالح بن حميد -رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومستشار الديوان الملكي بالسعودية.

ويناقش المشاركون قضية المؤتمر وَفق أربعة محاور رئيسية، جميعها ترسخ لفكرة الاتفاق على آليات التعاون بين دور وهيئات الإفتاء في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة والمشاركة في معالجة تحديات التطور التقني والدخول بالمؤسسات الإفتائية إلى عصر الرقمنة عبر دعم التحول الرقمي.

كما تشهد وقائع المؤتمر انعقاد ثلاث ورش عمل، يحضرها خبراء ومتخصصون بالإضافة إلى العلماء والمفتين، تشمل الورشة الأولى موضوعًا بعنوان الفتوى والعصر الرقمي، فيما تناقش الورشة الثانية عرض نتائج حصاد المؤشر العالمي للفتوى في 2020/2021م، كما تتضمن الورشة الثالثة موضوعًا بعنوان تدريب المفتين عن بعد.. طريق للتأهيل الإفتائي باستخدام التقنية الرقمية.

كذلك تشمل فعاليات المؤتمر برنامجًا حافلًا وجلسات علمية يناقش فيها المؤتمِرون من أعضاء الأمانة مجموعةً من الأبحاث العلمية الهامة التي قدمها عدد من العلماء والمفتين على مستوى العالم وتضم حوالي 25 بحثًا علميًّا.

وفي ختام المؤتمر يلقي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بيانًا ختاميًّا يشمل أهم التوصيات والمخرجات التي انتهى إليها المؤتمر، كما يعلن عن عدد من المبادرات والمشروعات الإفتائية الهامة، على رأسها الإعلان عن أول وثيقة للتعاون والتكامل الإفتائي بين دور وهيئات الإفتاء في العالم، وإطلاق تطبيق فتوى برو، وكذلك الإعلان عن صدور الموسوعة العلمية التي تحمل اسم " المعْلَمة المصرية للعلوم الإفتائية" وغيرها من المشروعات.

كما سيشهد المؤتمر تخريج 21 من أئمة روسيا بعد تدريبهم على الإفتاء ومواجهة التطرف.

هذا ويبدأ مطار القاهرة الدولي في استقبال الوفود المشاركة من 85 دولة مشاركة بالمؤتمر، بينهم مجموعة من ممثلي الهيئات الإفتائية والمراكز الإسلامية بالعالم بدءًا من غد الجمعة 30 يوليو، كما يتوالى وصول الوفود خلال اليومين المتتاليين للمشاركة في فعاليات المؤتمر.