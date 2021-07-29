الخدمات الأمنية تعيد سيدة مسنة لذويها في المرج

تمكنت الخدمات الأمنية بقسم شرطة المرج، من إعادة سيدة مسنة إلى أهليتها، بعد ما كانت تتواجد بأحد الشوارع، وتم التعهد من قبل ذويها بحسن رعايتها.

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بالعثور على إحدى السيدات (مسنة) بمفردها بدائرة القسم وتقوم بترديد عبارات غير مفهومة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل العثور وتم اصطحاب السيدة المشار إليها وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لها وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل إلى أهليتها، حيث أمكن التوصل لأحد أقاربها، وتم التواصل معه وحضر للقسم وقام باستلامها والتعهد بحسن رعايتها.

وقدم المواطن الشكر للأجهزة الأمنية على سرعة التحرك والاستجابة لهذا الموقف الإنساني وتقديم كافة أوجه الرعاية للسيدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.