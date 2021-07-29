الخميس 29 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول يابانى يحذر من زيادة الضغط على النظام الصحى بسبب كورونا

كورونا
كورونا

حذر كبير مستشاري الحكومة اليابانية المعني بالوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا من زيادة الضغط على النظام الصحي  في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

وقال شيجيرو أومي، في اجتماع للجنة بالبرلمان اليوم الخميس: "إذا لم تتم مشاركة الوعي بالأزمة، قريبًا أو لاحقًا سوف يصبح الضغط على النظام الصحي أكثر خطورة".

وسجلت طوكيو، اليوم الخميس، 3865 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما يعد اليوم الثالث على التوالي الذي يشهد ارتفاعا لحالات الاصابة، وكانت طوكيو قد سجلت أمس الأربعاء 3117 حالة إصابة .

وارتفعت حالات الإصابة بالفيروس على مستوى البلاد إلى أكثر من 9000 لأول مرة خلال يوم واحد، لتصبح 9576 حالة نتيجة لتفشي سلالة دلتا.

وقال أوم "بخلاف التطعيم، لا توجد الكثير من العوامل لخفض حالات الإصابة بالفيروس".

وأضاف أن الكثير من المواطنين أصبحوا يعتادون على الوضع الوبائي، مما ساهم في ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح أن العوامل الأخرى التي تؤدي لزيادة حالات الاصابة بجانب سلالة دلتا هى موسم العطلات ودورة الألعاب الأوليمبية.

وحثت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي الشباب على الحصول على اللقاح والبقاء في المنزل واتباع إجراءات مكافحة فيروس كورونا، مضيفة: "أنشطة الشباب مفتاح الحد من حالات الإصابة بفيروس كورونا".

وأضافت، اليوم، أن ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس ليس له صلة بدورة الألعاب الأوليمبية.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

البرازيل المملكة المتحدة الحكومة الصين الصحة

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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