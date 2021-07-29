وصل للمركز الأول باستفتاء «الفيفا».. أبرز المعلومات عن أحمد حجازي

نجح أحمد حجازي، قائد المنتخب الأولمبي، فى خطف المركز الأول فى استفتاء الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" كأفضل لاعب فى دور المجموعات، خلال منافسات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن أحمد حجازي.

اسمه بالكامل أحمد السيد علي السيد حجازي.

- ولد في 25 يناير 1991.

- لاعب كرة القدم يلعب لصالح نادي الاتحاد السعودي مُعارًا من وست بروميتش ألبيون كقلب دفاع. ولاعب منتخب مصر لكرة القدم.

- بدأ حياته كلاعب محترف في 24 نوفمبر 2009، عندما لعب لأول مرة مع النادي الإسماعيلي. المصري حيث لعب في خط الدفاع.

- وفي 22 ديسمبر 2011 أعلن النادي الإسماعيلي المصري أنه قد توصل إلى اتفاق مع نادي فيورنتينا الإيطالي على مقابل 1,5 مليون يورو وقدوم المدافع في يوليو 2012 إلى إيطاليا.

- حصل النادي المصري على 15% على رسوم البيع في عام 2012 حتي 2015 وشارك مع الفريق إلي 3 مباريات ولم يسجل أي هدف مع الرغم في الاحتراف لم ينسجم حجازي في إيطاليا.

- ذهب حجازي لنادي بيروجيا علي سبيل الإعارة عام 2015 وشارك مع الفريق إلي 10 مباريات ولم يسجل أي هدف.

- عاد إلي مصر ولعب للنادي الأهلي المصري عام 2015.

- وشارك مع فريقه إلي 40 مباراة بمختلف البطولات ولم يسجل أي هدف.

- قرر أن يحترف مرة أخري بعد تقدم فيه مستواه الكروي وذهب إلي إنجلترا ولعب علي سبيل الإعارة لنادي بروميتش ألبيون عام 2017 حتى عام 2018.

- وشارك مع فريقه في 21 مباراة وسجل هدف وحيد وقدم مستوي رائع وقرر إدارة النادي شراء اللاعب نهائي عام 2018.

- وشارك في 13 مباراة وسجل هدف وحيد.

- لعب أول لقاء له مع منتخب مصر تحت 20 عاما كان في عام 2009، وشارك معهم في كأس العالم للشباب 2009.

- شارك مع المنتخب المصري الأوليمبي في أولمبياد لندن 2012.



وكان قد تفوق حجازى فى دور المجموعات بأولمبياد طوكيو على الثلاثي "الياباني كوبو" و"البرازيلي ريتشارليسون" و"المكسيكي ألكسيس فيجا".