جامعة القاهرة تتقدم 57 مركزًا في تصنيف «ويبومتركس» العالمي

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، واستعراض موازنة الجامعة والصناديق وموقف المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها إلى جانب مراجعة أعمال المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص.

وفي مستهل الاجتماع، رحب مجلس الجامعة بالمبادرة التي طرحها الدكتور محمد الخشت بهدف سد الفجوة المعرفية مع الجامعات والمراكز البحثية العشر الأولى على مستوى العالم، من خلال تكوين لجان علمية عليا من كبار الأساتذة على مستوى الأقسام العلمية المتخصصة في جميع الكليات لرصد وتوصيف وتحليل المناهج والتخصصات العلمية للكليات والمراكز البحثية والمجلات العلمية العشر الأكثر أهمية وبروزا في العالم في ضوء التصنيفات العلمية في العالم في التخصصات المختلفة من حيث مراكز الاهتمام العلمية والتعليمية والبحثية الرئيسة والفرعية والمقررات الدراسية وتوصيفها وأساليب التعليم والتدريب وتقنيات التعليم المستخدمة.

ووافق المجلس على مقترح د. الخشت بإنشاء مركز لتطوير المناهج الجامعية، وإعداد مشروع متقدم للتأهيل التربوي الشامل للكوادر الجامعية تتولاه كلية الدراسات العليا التربوية.

ووجه الدكتور محمد الخشت، التهنئة لعمداء الكليات وأساتذة الجامعة، بما حققته الجامعة في تصنيف ويبومتركس وتصدرها الجامعات المصرية، حيث أظهر التصنيف أن جامعة القاهرة ضمن أفضل 599 جامعة عالمية، بتقدم حوالي 10% حيث تقدمت 57 مركزا دفعة واحدة عن ترتيبها فى يوليو 2020، وكان ترتيب جامعة القاهرة على العالم فى يوليو 2020 هو 656، متفوقة على عدد من الجامعات الأوروبية والأمريكية ذات الشهرة العالمية.

ويعتمد تصنيف ويبومتركس على المواقع الإلكترونية للجامعات ومعدل الاستشهادات بالأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، كما يعتمد على جوجل اسكولر للاستشهادات بالبحوث العالمية على مستوى 31 ألف جامعة من 200 دولة عالمية.

واستعرض المجلس موازنة الجامعة بأقسامها المختلفة خلال الأربع سنوات الماضية، وحجم الإنفاق من الموارد الذاتية على مشروعات الإنشاء والتطوير والتحديث وغيرها والتي بلغت تكلفتها 10.5 مليار لإنشاء الجامعة الدولية بمدينة 6 أكتوبر وتطوير المستشفيات الجامعية والمعهد القومي للأورام واستحداث كلية للنانو تكنولوجي وإنشاء المنصة الإلكترونية للجامعة وغيرها.

وأشاد المجلس بما تم تحقيقه من نسب إنجاز مرتفعة في المشروعات الكبرى الجديدة والبدء في المرحلة الثانية من جامعة القاهرة الدولية.

كما استعرض المجلس، تقريرًا شاملًا من اللجنة المالية عن أعمال الصناديق الخاصة المركزية واعتماد الحساب الختامي وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية، بالإضافة إلى تقرير مراجعة أعمال المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص.

وصّدق مجلس جامعة القاهرة على تولي سلسلة صيدليات (كير Care) صرف الأدوية المقررة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة المشتركين في صندوق الرعاية الطبية، وتنتشر فروعها في القاهرة الكبري ، مع توفير منافذ داخل الجامعة للتسهيل على العاملين في صرف العلاج والحصول على خدمة طبية مميزة.

ووافق المجلس على توقيع اتفاقية تعاون بين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز خدمات مصر المحدودة.

كما وافق المجلس على اللائحة الداخلية لبرنامج الماجستير المهني في الشؤون التنظيمية وتطوير المنتجات الخاصة بصحة الحيوان بكلية الطب البيطري، والموافقة على تعديل بعض بنود لائحة الدراسات العليا الخاصة بكلية الزراعة.