تعمل الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير 5 مليارات متر مكعب من المياه التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.

حل أزمة عدم وصول المياه للنهايات

وواصل قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والري، الخميس، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 50.660 كيلو متر من الترع المتعبة بنسبة تنفيذ بلغت 20.45%، وذلك من إجمالى أطوال تم اعتمادها تصل إلى 282،235 كيلو متر، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصول المياه إلى النهايات فى عدة محافظات.

تطوير شبكة المجاري المائية وحمايتها من التلوث

من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يستهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، من خلال تعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على المشروع القومى، بالإضافة إلى تأهيل المساقي بهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل.

وأوضح غانم لـ "الدستور"، إنه تم إعطاء أولويه لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف القرى الأقل دخلاً، من خلال تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، والمساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

ويتضمن المشروع القومى أعمال تبطين وتأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبة لترشيد المياه بالمرحلة الآولى بقيمة إجمالية قدرها 18 مليار جنيه تنهى منتصف 2022، ويتم استكمالها إلى 20 ألف كيلومتر بالمرحلة الثانية على مستوى الجمهورية.