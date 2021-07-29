حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية الخميس 29 يوليو 2021
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية ليوم الخميس 29 يوليو 2021 على النحو التالي:
برج الحمل:
مهنياً: تجتاز العقبات وتكون سعيداً بإنجازك وترتفع المعنويات مجدداً، وتبرهن للجميع أنك صاحب موهبة فذة وقدرة كبيرة على الابتكار.
عاطفياً: إذا تنازلت للشريك في الأمور الأساسية، فقد تواجه لاحقاً مواقف أكثر صعوبة وعجزاً عن المواجهة في الأمور الكبيرة.
صحياً: لا تضعف أمام المغريات لدفعك إلى الإفراط في تناول الطعام.
ومن مشاهير هذا البرج: أحلام المستغانمي.
برج الثور:
مهنياً: قد تطرأ أحداث خارجة عن إرادتك تزعجك وتثير توترك، إياك أن تجازف بنجاحك وبمكانتك بسبب بعض الانفعالات.
عاطفياً: جو إيجابي لطرح أفكار جديدة بغية تطوير العلاقة، استفد قدر الإمكان ولا تضيّع الفرصة فهي لن تتكرر ثانية في المدى المنظور.
صحياً: قم بأي نشاط يبقيك في حركة بدل الجلوس ومشاهدة التلفزيون وتناول الطعام.
ومن مشاهير هذا البرج:حسن الرداد.
برج الجوزاء:
مهنياً: تسير الامور بشكل جيد وقد توقع على عقد مثمر او تحرز ارباحا في مجال تجاري مهم يوم يبشر بالخير وبالتطوّر وبإشارات ايجابية سهلة.
عاطفياً: حدد طبيعة علاقتك مع الحبيب، ولا تدخل في نقاشات تعرف أنها تزعجه وقد تسبب له النفور منك والابتعاد.
صحياً: لا تساوم على حساب صحتك من أجل الحصول على مبلغ زهيد مقابل ساعات عمل إضافية ترهقك.
ومن مشاهير هذا البرج: زبيدة ثروت.
برج السرطان:
مهنياً: تأتي أحداث لتترك انعكاسات سلبية على شعبيتك وعلاقاتك الشخصية والاجتماعية في محيطك.
عاطفياً: عليك أن تكون أكثر حذراً في خياراتك المقبلة، وقد تكون هنالك مطبّات في عرض جديد يقدم إليك في غضون أيام.
صحياً: إذا أكثرت من تناول المنبهات في فترة بعد الظهر فلا تستغرب الأرق ليلاً.
ومن مشاهير هذا البرج: غادة عبد الرازق.
برج الأسد:
مهنياً: يوم ناري بامتياز حاول ان تتمسك بوجهة نظرك، ولا تتردّد في طرحها وحاول أن تنظر إلى الأمور بتفاؤل.
عاطفياً: الثقة والإخلاص مع الشريك أبرز عناوين العلاقة الناجحة، وهذا يدفعكما إلى تفعيلها.
صحياً: تجنب الأجواء السلبية التي يمكنها تهديد سلامتك، وانتقل إلى مكان تشعر فيه بالراحة.
ومن مشاهير هذا البرج: رامي عياش.
برج العذراء:
مهنياً: يوم جيّد وواعد مهنياً تحصد فيه الدعم والتأييد، وتلتقي شخصاً جذاباً يكون له أثر إيجابي في مهنتك.
عاطفياً: تتوضح الأمور العالقة بينك وبين الشريك، بفضل الإرادة الصلبة والقدرة المدهشة على المثابرة والتفكير السليم والواعي.
صحياً: خفف من التدخين وتناول الكحول بكميات كبيرة في سهراتك، وحاول أن تكون معتدلاً.
ومن مشاهير هذا البرج: إيمان العاصي.
برج الميزان:
مهنياً: يحمل اليك هذا اليوم اوضاعا صعبة وشائكة لذلك حاول ان تبتعد عن الاجواء الصاخبة اعتراضات اسألة محرجة علامات استفهام.
عاطفياً: تبدو الأفكار واضحة وتكون قادراًعلى تحقيق ما تريد وترغب في أخذ المبادرة بعد تعب الأيام الماضية.
صحياً: إذا أردت أن تكتسب سمرة لا تعرض نفسك كثيراً لأشعة الشمس لأن بشرتك حساسة جداً.
ومن مشاهير هذا البرج: بيلا حديد.
برج العقرب:
مهنياً: تقضي طيلة اليوم باجتماعات مهمة تترتب عليها قرارات حاسمة وتتلقى الكثير من عروض العمل المغرية.
عاطفياً: توجّه بعض الملاحظات إلى الحبيب حول تصرفاته وتناقشه بها وتقدّم من جهتك بعض التنازلات لتنجح علاقتك به.
صحياً: دقق جيداً في كل ما تتناوله من مأكولات، وخفف من المقالي ولا سيما مساء.
ومن مشاهير هذا البرج: هند صبري.
برج القوس:
مهنياً: يحمل هذا اليوم آفاقاً واسعة واحتمالات شتى وتنسيقاً يريحك من قلق ويصحّح بعض الأوضاع.
عاطفياً: في الجو مصالحة أو لقاء أوعودة الى حياتك العاطفية كما كانت منذ زمن، فتنتعش مجدداً وتقدم على خطوات مهمة جداً.
صحياً: خفف من المأكولات الغنية بالدهنيات والنشويات واللحوم.
ومن مشاهير هذا البرج: براد بيت.
برج الجدي:
مهنياً: عليك أن تكون حذراً في تصرّفاتك، فالكثيرون يترقبون أخطاءك وينتظرون أقرب فرصة المناسبة للنيل منك.
عاطفياً: إذا بدأت تشعر بالملل مع الشريك فعليك إيجاد البدائل سريعاً وهي متوافرة أمامك قبل الوصول إلى طريق مسدود.
صحياً: حاول أن تكون متمالك الأعصاب وهادئاً ومتروياً ومتماسكاً هذا اليوم.
ومن مشاهير هذا البرج: ليلى علوي.
برج الدلو:
مهنياً: تختفي الصعوبات التي كانت تعقد لك الحياة فتبدأ مشواراً جديداً وتتلقى عروضاً ومشاريع تبدو مغرية وقد تكون مصيرية.
عاطفياً: لا تشعر بالاستقرار في علاقتك بالشريك، والى أين ستقودك هذه العلاقة وخصوصاً أن أفقها غير واضح.
صحياً: تمنّي النفس بالعودة إلى الأيام الخوالي حين كان وضعك الصحي على أفضل ما يكون، لكن الأمر مستحيل.
ومن مشاهير هذا البرج: يوسف شاهين.
برج الحوت:
مهنياً: فرص لإستثمارات مالية مربحة تتاح لك اليوم حاول أن تستفيد منها والوقت غير مناسب لتقوم اليوم بأي تغيرات قد لا تكون في مصلحتك.
عاطفياً: لا تتردد في الإجابة عن الأسئلة المحرجة التي يطرحها عليك الشريك، فهو يعرف ما تمر به من ظروف دقيقة.
صحياً: إحمِ مصالحك من فورات الغضب وحاول ألاّ تتشاجر مع أحد لأنها فترة قد تحمل حوادث عابرة أو وعكة صحيّة أو تراجعاً كبيراً في الحظّ.
ومن مشاهير هذا البرج: ريهانا.