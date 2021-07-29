تقرير إيطالى: الحكومة الإثيوبية تتكبد خسائر كبيرة وترفض الاعتراف بالهزيمة

قالت وكالة nena-news الإيطالية، في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، إن حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تتكبد خسائر كبيرة للغاية في حربها ضد إقليم تيجراي، مشيرة إلى أنها ترفض الاعتراف بالهزيمة، ولكنها في المقابل تتسبب في واحدة من أبشع المجاعات الإنسانية.

وأضافت الوكالة الإيطالية أنه بعد الاستيلاء على ميكيلي، تقدم متمردو الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إلى منطقة أمهرة، بينما ترد أديس أبابا بقصف كبير، لكن النتائج كانت سيئة والجيش الإثيوبي أثبت فشلا كبيرا.

وفي نهاية نوفمبر من العام الماضي، بعد أسابيع قليلة من بدء مناورة من قبل القوات الفيدرالية الإثيوبية والإريترية ضد مليشيات جبهة تحرير تيجراي الشعبية (TPFL)، أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد تحقيق انتصار كبير والقضاء على العناصر المتمردة.

وحذر الكثيرون من أن النصر السهل جاء نتيجة التراجع الاستراتيجي لقوات تجيراي في المرتفعات، وربما خارج الحدود، في انتظار لحظة إطلاق العنان للهجوم المضاد.

وقد حدث هذا بالفعل في يونيو، عندما استعاد الآلاف من المقاتلين، بدعم من غالبية السكان المحليين، بسرعة عاصمة تيجرينيا ميكيلي ومدن أخرى، مما أدى إلى فرار القوات الفيدرالية والإريترية، ومرة أخرى، برر ممثلو الحكومة المركزية الهروب المتسرع بقصد إعطاء فرصة للتفاوض وتجنب المعاناة غير الضرورية للسكان الذين يعانون بالفعل من اختبار شديد.

وعندما انتهكت قيادة الجبهة فعليًا وقفًا هشًا لإطلاق النار في أعقاب استعادة قوات الدفاع (الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي) لمعظم أراضي تيجراي واستأنفت الهجوم، حذرت أديس أبابا من أنه سيتم سحق الجبهة تماما في غضون ثلاثة أسابيع سيكون قد سحق الجبهة.

وفي الواقع، تتقدم قوات دفاع تيجراي في العمق حتى في المنطقة المجاورة من الأمهرة وقد احتلت مدينتين أخريين.

ونقلا عن وسائل الإعلام محلية، فإن قوات تيجراي مستعدة الآن للسير نحو العاصمة الاتحادية أديس أباب أو من جهة أخرى، حث رئيس ولاية أمهرة الإقليمية أجيجنهو تيشاغر، شباب المنطقة على الانضمام إلى دعوة السلطات الفيدرالية وسلطات الولاية إلى حمل السلاح.

ومنذ اندلاع الصراع في تيغراي في نوفمبر 2020 ، قاتلت قوات أمهرة إلى جانب قوات الدفاع الوطني الإثيوبية (ENDF) والقوات الإريترية المتحالفة معها ، فضلاً عن قوات دول المنطقة الأخرى.

وبعد أن استعادت قوات تيجراي السيطرة على المدن الرئيسية في الإقليم، أعلنت الحكومات الإقليمية الأخرى - أوروميا وسيداما والصومال وبني شنقول - جوموز - في الأسابيع الأخيرة عن التعبئة إلى جانب القوات الفيدرالية، مما زاد المخاوف من أن إثيوبيا قد تنفجر حرفيًا أو تنغمس في مرحلة طويلة من عدم الاستقرار المزمن.

وتؤكد جبهة تحرير تيجراي أنه ليس لديها طموح إقليمي وأنها تريد أن تقتصر على إضعاف العدو أيضًا من أجل تثبيط الهجمات المضادة المحتملة من قبل الحكومة الاثيوبية.

ووفقًا لبعض المحللين، فإن الهدف الحقيقي لقوات تيجراي هو السيطرة على الطريق ووصلة السكك الحديدية بين أديس أبابا وجيبوتي - الشريان التجاري الرئيسي لإثيوبيا - وإنشاء منطقة عازلة من "العمق الاستراتيجي" في منطقة عفر. حيث يمكن للتغراي أيضا الاعتماد على دعم المتمردين المحليين.

وفي بيان صدر في الأيام الأخيرة، أعلنت قوات تجيراي أنها تلقت "التعاون الكامل" من السكان المحليين للمدن التي دخلوها، أي سيكوتا وكوبو وولديا.

وتهدف الجبهة المعارضة من خلال توسيع الأجزاء الخاضعة للرقابة من الأراضي، إلى الحصول على وزن أكبر في ضوء التفاوض مع الحكومة الفيدرالية.

وحتى الآن، رفضت القيادة التيجرينية باستمرار اقتراح الحكومة الفيدرالية بوقف إطلاق النار، وأخضعته لعدد من الشروط بما في ذلك انسحاب القوات الإريترية وميليشيات الأمهرة، والوصول غير المشروط للمساعدات الإنسانية في المنطقة والتزويد الكامل بالخدمات الأساسية، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع القادة السياسيين والمقاتلين الذين تم اعتقالهم وسجنهم، تطالب قيادة تيجراي أيضًا بإعادة الحكومات المحلية المنتخبة في تيجراي، وإنشاء هيئة مستقلة من قبل الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب وانشاء كيان دولي قادر على الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في اتفاقية سلام محتملة.

وعلى الرغم من المحاولات المتكررة من قبل الجيش الفيدرالي لإحباط تقدمهم، خاصة من خلال استخدام الطيران العسكري الذي نفذ عدة تفجيرات - مثل التفجير الذي دمر معظم مدينة يشيلا - منذ شهر الآن يقوم أهالي تيجراي بهجوم لا يمكن إيقافه تهدف إلى إضعاف قوة المؤسسات المركزية، ووفقًا لأحدث المعلومات المتاحة، فإن قوات تيجراي تهدف إلى السيطرة على جوندر، عاصمة أمهرة، وسيطروا على ما يقرب من 50% من ولاية عفر.

وعلى الرغم من أن حكومة جيبوتي رفضت المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بشأن تعبئة جيشها لتأمين روابط الطرق بين الدولة الساحلية الصغيرة وأديس أبابا، فقد أظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطتها في الأيام الأخيرة طوابير طويلة من الشاحنات المحظورة في الطريق على الحدود بسبب إغلاق الشريان الذي يربط بين البلدين وهو ما يتسبب إلحاق ضرر كبير بإثيوبيا التي فقدت بعد استقلال إريتريا منفذها إلى البحر والتي تعتمد حاليًا بنسبة 95% على ميناء جيبوتي لضمان الإمدادات والصادرات.

ولتغيير الصراع، أمرت حكومة آبي أحمد بتكثيف القصف الجوي، بهدف ترويع السكان وقطع طرق الإمداد للمتمردين، لكن هناك أنباء من جهات عديدة عن ضعف الانضباط والمقاومة للميليشيات الإقليمية التي تم حشدتها حكومة آبي أحمد مؤخرًا.

وبحسب وكالات دولية وبعض المنظمات المحلية، تسببت الحرب حتى الآن في سقوط آلاف القتلى والجرحى، ونزوح مليوني نازح ونحو 5 ملايين شخص يضطرون إلى الاعتماد على المساعدات، وغالبًا ما يعيقهم القتال أو انقطاع طرق الاتصال أو بشكل مباشر.

ومنذ الخريف، كانت محنة عشرات الآلاف من اللاجئين الإريتريين - معظمهم من المعارضين لنظام أسياس أفورقي، الذين تم إيواؤهم في تيجراي والذين تم إيواؤهم لسنوات في مخيمات كبيرة للاجئين - مقلقة بشكل خاص لجزء من مقاتلي الجانبين المعاكسين.

وأطلق مؤخرًا فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نداءات من أجل سلامة اللاجئين الإريتريين، بينما طالبت إدارة تيغراي السابقة - التي رفضتها الحكومة الفيدرالية في نوفمبر - بإجراء تحقيق دولي مستقل بقيادة الأمم المتحدة "بشأن الفظائع المرتكبة ضد المدنيين "وخاصة ضد سكان مخيمي شيملبا وهيتشاتس اللذين دُمرا تدميرا كاملا.