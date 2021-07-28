«التخطيط»: 3.5 مليار جنيه لتنفيذ 230 مشروعا في الشرقية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 3.5 مليار جنيه لتنفيذ 230 مشروع بنية أساسية بمحافظة الشرقية، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الماضى 2020-2021.

وأوضحت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عن الوزارة حصلت عليه "الدستور"، الخطة الاستثمارية لمحافظة الشرقية تشمل إنشاء محطة مياة البكارشة بطاقة 52 م3/ يوم "صان الحجر" بتكلفة 80 مليون جنيه، محطة معالجة الحسينية "15/10 ألف م3/ يوم" صرف صحى الأخيرة 28/14 ألف م3/ يوم بتكلفة 80 مليون جنيه، إحلال وتجديد كوبرى عامر والطرق المحيطة بمركز كفر صقر بتكلفة 49.7 مليون جنيه، وإنشاء نفق أسفل مزلقان السكك الحديد بحى النهضة بكفر الصقر بتكلفة 49.7 مليون جنيه.

وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن عدد المبانى السكنية بمحافظة الشرقية بلغ 1.180 مليون مبنى، منها 34.3% نسبة المبانى المتصلة بمرافق الصرف الصحى، و83.6% نسبة المبانى المتصلة بمرافق المياة، ويبلغ عدد محطات صرف صحى 35 محطة بقدرة فعلية 400 ألف م3/ يوم و210 محطة مياة نقية تنتج 559.1 ألف متر3/ يوم.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الشرقية يصل إلى 401 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 6,37 مليار جنيه تمثل 2,5٪ من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الشرقية بخطة عام 20/2021 ، تم توجيه استثمارات بقيمة 3,5 مليار جنيه لقطاع الاسكان بنسبة 55,2%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي استثمارات بقيمة 984,5 مليون جنيه بنسبة 15,5%، ويخص قطاع التنمية المحلية 606,4 مليون جنيه بنسبة 9,5%، إلى جانب توجيه 389,2 مليون جنيه لقطاع النقل بنسبة 6,1%، علاوة على توجيه 316 مليون جنيه لقطاع التعليم الجامعي بنسبة 5%، ، بالإضافة إلى توجيه 555,8 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 8,7%.