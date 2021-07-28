إنارة مستشفيات ومعالم أثرية احتفالاً باليوم العالمي للالتهاب الكبدي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، إنارة عدد من المعالم الأثرية والمستشفيات، الأربعاء، بالتزامن مع اليوم العالمي للالتهاب الكبدي، احتفالًا بقرب حصول مصر على الإشهاد الدولي كأول دولة خالية من الالتهاب الكبدي الوبائي سي، وذلك بعد فحص أكثر من 60 مليون مواطن من فيروس سي، وعلاج 2.2 مليون مواطن بالمجان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار (100 مليون صحة) والتي انطلقت في 2018.

وقال مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، إنه تمت إنارة كل من أهرامات الجيزة، قلعة صلاح الدين الأيوبي، مقر مجلس الوزراء بالعلمين، مجمع الإسماعيلية الطبي، معهد الكبد بالقاهرة، مستشفى معهد ناصر، مستشفى زايد التخصصي بالجيزة، مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، ومستشفى شرم الشيخ الدولي بسيناء.

أضاف أنه تم تسيير عدد من السيارات تجوب المحافظات وفي محيط المستشفيات لتشجيع ودعم الأطقم الطبية، تقديرًا لمجهوداتهم في تنفيذ مبادرات الصحة العامة للحفاظ على صحة المصريين، والتي كان لها أثر كبير في النهوض بالمنظومة الصحية خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا.

أشار متحدث الصحة إلى أن ثقة المواطن في المنظومة الصحية وحرصه على المشاركة في مبادرات الصحة العامة العامل الرئيسي في نجاح مصر في القضاء على فيروس سي، لافتًا إلى توزيع هدايا عينية للمواطنين من خلال السيارات التي تجوب الشوارع اليوم، إضافة إلى مطبوعات تحمل رسائل توعوية ودعوة المواطنين للمشاركة في مبادرات الصحة العامة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.