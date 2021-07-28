الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

منذ انطلاق المشروع

أول مرة.. صكوك أضاحي الأوقاف تحقق 101.8 مليون جنيه

صكوك أضاحي
صكوك أضاحي

حققت مديريات الأوقاف وحدها رقمًا قياسيًّا جديدًا في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، مؤكدة أن إجمالي ما حصلته مديريات الأوقاف حتى تاريخه (101,850,195) جنيهًا لأول مرة منذ انطلاق المشروع، لافته إلى أن التحصيل ما زال مستمرًا، لافتة إلى أن هذه النتيجة جاءت للثقة التراكمية المتزايدة في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة عدة أمور أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله عز وجل في أن اختصنا بخدمتهم، كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية.
 

وأكد وزير الأوقاف، أن المشروع هذا العام حقق نقلة نوعية، معربا عن شكره لجميع الشركاء الذين ساهموا في نجاح المشروع المجتمعي التكافلي والمشرفين والقائمين عليه، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى الاحترافي المتميز.

وخص وزير الأوقاف، أهل الفضل الذين ساهموا وسارعوا وكانوا حريصين على الإسهام في هذا الخير من خلال صك أضحية وزارة الأوقاف، مشددًا على عدم تصوير أي من المستحقين أثناء التوزيع مراعاةً واحترامًا وتقديرًا للمشاعر الإنسانية.
 

وعن صك الاضحية وزارة الاوقاف 2021، أكدت الوزارة أن المديريات المتفوقة فى بيع صكوك الأضاحي عن العام الماضى، هى:"البحيرة، الشرقية، بنى سويف، الفيوم، المنيا، شمال سيناء، البحر الأحمر، قنا ، السويس ، جنوب سيناء ، الوادى الجديد.

وزارة التموين التموين الدكتور محمد مختار جمعة وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة صك الأضحية إجراءات الاحترازية التكافل

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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