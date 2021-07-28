الأربعاء 28 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

مندوب الصين يدعو إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب

انتهاكات الاحتلال
انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

بحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، في جلسة مفتوحة، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات مستوطنيه في الضفة بما فيها القدس.

وعقد مجلس الأمن جلسته بطلب من دولة فلسطين، وناقش فيها أيضا استمرار الحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطينى في قطاع غزة، إضافة لما يعانيه الأسرى في سجون الاحتلال، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وقال مندوب الصين، إن الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في تزايد، حيث هدمت عشرات المنشآت والمنازل الفلسطينية بما في ذلك في الأغوار الذي شهدت تشريد 100 فلسطيني من أماكن سكنهم، إلى جانب المواجهات مع المصلين في المسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي يتسبب في زيادة التوتر في المنطقة.

ودعا المندوب الصينى لضبط النفس وأن تتوقف إسرائيل عن هدم المنازل الفلسطينية وسياسة التوسع الاستيطاني والاستفزازات ضد الفلسطينيين المسلمين في المسجد الأقصى.

وأضاف أن الوضع الإنساني في فلسطين مثير للقلق وعلى المجتمع الدولي أن يضاعف مساعداته للفلسطينيين، داعيًا إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتيسير دخول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة.

وأكد التزام بلاده بدعم الحقوق الفلسطينية، مشيرا إلى أن الصين دعمت الفلسطينيين في مواجهتهم لجائحة كورونا عبر توفير اللقاحات، بالإضافة لدعمها لوكالة "الأونروا" وتوفير المساعدات الغذائية في قطاع غزة.

وشدد على أن القضية الفلسطينية في صلب اضطرابات الشرق الأوسط، ولا يمكن إرجاء حل هذه القضية إلى أجل غير مسمى.

وتابع المندوب الصينى: "نحن ملتزمون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتمتع بسيادة كاملة وعاصمتها القدس الشرقية، فحل الدولتين هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن الصين تقدمت بثلاث أفكار لتعزيز حل الدولتين بينها تعزيز دور السلطة الفلسطينية المدني والأمني للسيطرة على الأراضي المحتلة، وتحقيق المصالحة الداخلية عبر الحوار، والتحلي بموقف موحّد للدخول في المفاوضات.

فلسطين الإحتلال الإسرائيلي مجلس الأمن مندوب الصين الضفة الغربية

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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