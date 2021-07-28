ميريام فارس تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

حصلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على الاقامة الذهبية من دولة الإمارات، لتعلن عن ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

ونشرت ميريام فيديو من حفلها بمدينة أبو ظبي وعلقت وقالت: "كلّي فخر واعتزاز بحصولي على شرف الإقامة الذهبية من بلدي الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة، كل الشكر لهيئة الثقافة والفنون في دبي، وكل الشكر والاحترام لهذا البلد المعطاء حكامًا وشعبًا" .

يذكر أن طرحت الفنانة ميريام فارس فيلمها الوثائقي “غدارة يا دنيا” عبر منصة نت فليكس.

ونشرت مريام فارس البرومو عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” وعلقت عليه قائلة: “أقدم هذا الفيلم الوثائقي على طريقة تلفزيون الواقع.. يعرض الآن على نت فليكس”.

وظهر ابن ميريام فارس الأكبر "داني" معها في الفيديو، الذي تحدثت فيه عن الأمومة والفرصة التي منحها لها الحجر الصحي العام الماضي، الذي فرضته انتشار جائحة كورونا، وكيفية تأثيره على علاقتها بطفليها.

أما عن حملها الثاني فتزامن مع تفشي جائحة كورونا، وظهرت ميريام حينها بأكثر من صورة وهي ترتدي فساتين فضفاضة حتى تخفي شكل بطنها، ولم تعلن حينها للجمهور كعادتها عن حملها الثاني، الذي كانت تتمناه أن يكون فتاة، وحينها ثارت العديد من التكهنات حول الأمر لكنها لم تعلق، وعلى الرغم من تخفيف الإجراءات الاحترازية حينها إلا أنها ظلت ملتزمة بالحجر المنزلي.

وكشفت ميريام في لقاء مع أحد البرامج الفنية عن أن الألبوم الجديد لها يضم 10 أغنيات، موضحة أن هناك أغاني استقرت على طرحها في الألبوم، لكن هناك أغنيات أخرى لم تتخذ فيها القرار، وعن موعد طرح الألبوم الجديد الذي يحمل اسم ميريام فارس 2021، قالت إنها تأمل أن تطرحه قريبًا، لأنها منذ فترة تعد جمهورها بذلك، لكن هذا الأمر ليس بيديها.