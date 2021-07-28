تراجع واردات الهند من النفط الخام فى يونيو

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء، أن واردات الهند من النفط الخام في يونيو انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر مع تقليص شركات التكرير الكميات المعالجة في ظل موجة ثانية قوية من فيروس كورونا.

وأظهرت البيانات المنشورة على موقع خلية التخطيط والتحليل البترولي، أن واردات النفط الخام في يونيو ارتفعت 16.3 في المئة على أساس سنوي، لكنها تراجعت 7.8 في المئة عن مايو.

وقال المحلل في ريفينيتيف إحسان الحق: "خفضت شركات التكرير التشغيل بعد زيادة حالات كوفيد-19 في أبريل ومايو، الأمر الذي ربما ساهم في تراجع الواردات".

وأضاف: أن برنامج التطعيم في الهند هو العامل الرئيسي بالنسبة للطلب المستقبلي.

ومضى يقول: "إذا لم نشهد موجة أخرى، فسينتعش الطلب بشدة في الربع الرابع من هذا العام".

وبلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا في الهند 31.48 مليون تحتل بها المركز الثاني عالميا خلف الولايات المتحدة.

وزادت واردات المنتجات النفطية في يونيو 11 بالمئة عن الشهر السابق إلى 3.51 مليون طن، بينما تراجعت صادرات المنتجات المكررة بنحو أربعة في المئة إلى 5.51 مليون طن.

وانخفضت شحنات الديزل 3.8 في المئة عن الشهر السابق، بينما هبطت صادرات البنزين 14 في المئة.

والهند هي ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، وتصدر الوقود المكرر لأن لديها طاقة تكرير فائضة.

جدير بالذكر أنه تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.