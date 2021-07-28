للوقاية من أملاح الكلى في الصيف.. نصائح لتقليل الملح في غذائك

أملاح الكلى، هى إحدى أمراض فصل الصيف المزعجة، إذ ينتهي المطاف عن طريقها بإصابة الشخص بحصوات الكلى، وتوصي منظمة الصحة العالمية بإضافة ملعقة صغيرة واحدة فقط من الملح يوميًا، فالحميات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم تزيد من مستويات ضغط الدم، ويؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إتلاف الكلى بمرور الوقت، وهو سبب رئيسي للفشل الكلوي.

فيما يلي نصائح لتقليل الملح في نظامك الغذائي طبقا لمؤسسة أمراض الكلي الدولية

احرص على قراءة ملصقات الطعام



يتم دائمًا إدراج محتوى الصوديوم في ملصقات الطعام، يمكن أن يختلف محتوى الصوديوم من علامة تجارية إلى أخرى، لذا قارن بين المنتجات واختر أقل منتج صوديوم.

بعض الأطعمة ليس لها مذاق مالح ولكنها تحتوي في الواقع على نسبة عالية من الصوديوم، مثل الجبن، لذلك من الضروري التحقق من الملصقات.

الطعام الطازج هو الخيار الأفضل

التزم باللحوم الطازجة والفواكه والخضروات بدلاً من نظائرها المعبأة، والتي تميل إلى أن تكون أعلى في الصوديوم.

تجنب التوابل التي تحتوي على الصوديوم المضاف



على سبيل المثال، تجنب ملح الثوم. اختر مسحوق الثوم كبديل.

كيف يضر الملح الكلي؟



يقوم جسمك يقوم بالتخلص بالسوائل غير المرغوب فيها عن طريق تصفية الدم من خلال كليتك.

وتتطلب عملية سحب الماء الزائد من دمك توازنًا بين الصوديوم والبوتاسيوم لسحب الماء عبر الجدار من مجرى الدم إلى قناة تجميع في الكلى.

وسيؤدي اتباع نظام غذائي غني بالملح إلى تغيير توازن الصوديوم، مما يؤدي إلى انخفاض وظائف الكلى وإزالة كمية أقل من الماء مما يسهم في ارتفاع ضغط الدم، وهذا بدوره يضع ضغطا إضافيا على الكلى ويمكن أن يؤدي إلى أمراض الكلى، ولا يوجد شخص يحب أن تصاب كليتاه بحصوات الكلي وربما بالفشل الكلوي الحاد.