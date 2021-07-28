«الشريف»: 165عقار مائل وأكثر من 2300 عقار مهدد بالانهيار بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أننا نواجه مشكلة كبيرة بالمحافظة، حيث لدينا يوميا إنهيار عقار او ميل عقار، مشيرًا إلى أن الإسكندرية بها 165 عقار مائل، وأكثر من 2300 عقار قديم متهالك مر عليه اكثر من 100عام، ومهدد بالانهيار، فضلًا عن قرارات الإزالة.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات ملتقى «مصر الغد.. الجمهورية الجديدة نموذجًا» اليوم، بحضورالدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، وكوكبة من الشخصيات العامة والأكاديميين والمتخصصين المعنيين بالموضوعات التنموية وإشكالياتها.

وأضاف أن الإسكندرية تشهد العديد من المشروعات الكبري التي تقام على أرضها، ومنها المشىروعات السكنية والقومية، والتي تعمل على تطوير العشوائيات، فضلًا عن المشروعات التنموية، والتي تعيد الإسكندرية كسابق عهدها بعيدًا عن العشوائية ومن بينها مشروع الهوية البصرية والذي نعيد به الإسكندرية لجذورها وتطويرها مع الحفاظ على هويتها.

وأشار إلى أن من ضمن المشروعات الكبري بالمحافظة هو تطوير حلقة السمك بالإسكندرية، وذلك بعد أن كانت حلقة بحري هي أسوء حلقة السمك في مصر، سوف يتم تطويرها، لتكون أفضل حلقة سمك في مصر، حيث يتم البدء بها الشهر المقبل بعد انتهاء استلام الارض الخلفية للحلقة والتنسيق مع الأثار لتطوير المبني التراثي الحلقة وخلال عام سوف يكون لدينا واحدة من اجمل حلقات السمك على مستوى مصر والوطن العربي أيضًا.

وافتتح الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم ملتقى «مصر الغد.. الجمهورية الجديدة نموذجًا». بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأشار الفقي إلى أن الملتقي سوف ينقسم إلي ثلاث محاور، وقد حرصت مكتبة الإسكندرية أن يشارك في تناول المحاور المتعددة التي تدور حولها أعمال الملتقى كوكبة من الشخصيات العامة والأكاديميين والمتخصصين المعنيين بالموضوعات التنموية وإشكالياتها.

ويأتي ذلك انطلاقًا من الرسالة الثقافية التنويرية التي تضطلع بها مكتبة الإسكندرية، وحرصًا من المكتبة على المشاركة التثقيفية الفاعلة في إطار المشروع النهضوي الشامل الذي تشهده مصر في ظل الجمهورية الجديدة.