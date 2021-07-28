الأربعاء 28 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير التنمية الألمانى يحذر من التسارع المستمر فى استهلاك الموارد الطبيعية للأرض

جيرد مولر
جيرد مولر

حذر وزير التنمية الألماني جيرد مولر من التسارع المستمر في استهلاك الموارد الطبيعية للأرض.

وقال مولر اليوم الأربعاء، بمناسبة ما يسمى "يوم تجاوز موارد الأرض"، الذي يتم الوصول إليه هذا العام غدا الخميس: "نحن بحاجة إلى إعادة تفكير حاسمة في استهلاكنا. الرغبة نحو المزيد والأرخص دائما صارت نموذجا عفا عليه الزمن".

وتحدث مولر عن "مستوى قياسي محزن"، وقال: "لم يحل أبدا يوم تجاوز موارد الأرض مبكرا على هذا النحو في 29 يوليو، اعتبارا من اليوم، استنفدت البشرية بالكامل جميع الموارد الطبيعية التي يمكن للكوكب أن يولدها ويجددها في غضون عام. بعد ذلك، نعيش على أساس الاستدانة من الأجيال القادمة".

ودعا وزير التنمية إلى "تحول في الاستهلاك"، وقال: "قبل 50 عاما كانت لا تزال هناك موارد طبيعية متبقية حتى نهاية العام. يتعين أن يكون هذا هدفنا مرة أخرى.. يجب أن تصبح الاستدامة المعيار العالمي الجديد.

للقيام بذلك، يتعين علينا إعادة التفكير على المستوى السياسي والاقتصادي والاستهلاكي.

وأشار مولر إلى أن الأمر يتعلق أيضا بالعدالة العالمية، موضحا أنه إذا عاش كل شخص في العالم واستهلاك موارد مثلما يستهلك الناس في البلدان الصناعية، فسيكون من الضروري وجود ثلاثة كواكب من الأرض، وأضاف: "لكن لدينا أرض واحدة فقط. وينضم إلى هؤلاء كل عام 80 مليون شخص جديد- بما يعادل سكان ألمانيا- وجميعهم لهم الحق في حياة خالية من الفقر والجوع".

وطالب مولر بمحاسبة صادقة، وقال: فقدان الغابات والتربة والتنوع البيولوجي لا يقدر بثمن. 

يجب أن يكون الهدف هو استخدام عدد أقل من المواد الخام وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها بكفاءة أكبر"، مطالبا الاتحاد الأوروبي بالمضي قدما في مجال الاستدامة ووضع إطار عمل لاقتصاد دائري عالمي من خلال "الاتفاق الأخضر".

عالمية اقتصاد تدوير استهلاك المانيا

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وائل لطفي

أثر النسر

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