المملكة المتحدة تبدأ عملية التبرع بلقاح ضد كورونا لدول العالم

أعلنت بريطانيا، اليوم/الأربعاء/، أنها ستبدأ عملية التبرع بالملايين من جرعات لقاح مضاد فيروس "كورونا" لدول العالم، لاسيما دول الكومنولث والدول الآسيوية، للوفاء بتعهدها السابق بتقديم 100 مليون جرعة من اللقاح على مستوى العالم بحلول يونيو المقبل.

ونقل راديو فرنسا الدولي عن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قوله إن عملية إطلاق تسعة ملايين تطعيم مبدئي ستبدأ يوم الجمعة القادمة، وستذهب تلك اللقاحات إلى كينيا وجامايكا وعدة دول آسيوية، مضيفًا أن اللقاحات ستخصص إلى الدول المعرضة لخطر الإصابة مثل لاوس وكمبوديا ودول أخرى مثل إندونيسيا وماليزيا ومجموعة من دول الكومنولث مثل كينيا وجامايكا.

وأوضح راب أن هذا القرار يوضح أن بريطانيا لا تتخذ إجراءات تصب في صالحها فحسب، بل إنه يُظهر بريطانيا كقوة منقذة للحياة تسعى لتحقيق الخير على الصعيد العالمي.

وكانت بريطانيا قد أعلنت التزامها بالتبرع بـ 100 مليون جرعة لقاح ضد (كوفيد-19) بحلول منتصف العام المقبل من خلال مبادرة كوفاكس، التي تستهدف ضمان التوزيع العادل للقاحات لجميع الدول.

ومن المنتظر أن يحصل القرار على موافقة رئيس الوزراء بوريس جونسون رسميًا لمنح نحو 817 ألف جرعة لقاح إلى كينيا عندما يلتقي بالرئيس الكيني أوهورو كينياتا في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، حيث قال جونسون في بيان له: "بصفتنا أصدقاء وحلفاء، نشارك جرعات اللقاح البريطاني لدعم حرب كينيا ضد الوباء".

ويأتي التزام المملكة المتحدة في إطار تعهدات مجموعة السبع في قمتها الأخيرة، التي انعقدت في يونيو الماضي، بتوفير ما لا يقل عن مليار جرعة لقاح ضد كورونا على المستوى الدولي من خلال خطط المشاركة والتمويل.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

و قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.