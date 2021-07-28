برلمانية تطالب المجتمع المدني بالتكاتف لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالحملة الإعلامية التي أعلنت عنها وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، برئاسة السفيرة نبيلة مكرم، بشأن "مراكب النجاة" ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرا لها والتي إنطلقت في محافظة الفيوم كنقطة بداية.

وأكدت عطوة، خلال بيان اليوم، أن الدولة المصرية حازمة للغاية في أمر الهجرة غير الشرعية، حيث بذلت خلال السنوات الأخيرة جهدا كبيرا لتجني ثمارها على مدار السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن الدولة تحركت في 5 محاور أساسية لصد الهجرة غير الشرعية بداية من سبتمبر 2016، حيث تم حماية حدود البلاد، كونها جزء من الأمن القومي المصري ويأتي ذلك من خلال بجهود ضبط سماسرة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن المحور الثاني التي قامت بتنفيذه من قبل الدولة المصرية هو سن عدد من القوانين والتوقيع على بروتكولات لمكافحة الإتجار بالبشر ومكافحة تهريب المهاجرين، وأخيرًا تم إطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لتوعية المواطنين بالمخاطر التي تتسبب فيها الهجرة غير الشرعية.

وأشارت البرلمانية،إلى أنه خلال السنوات الأخيرة استطاعت مصر القضاء على أزمة الهجرة غير الشرعية من الجذور، وتعمل بالفترة المقبلة على أفكار أكثر تميزا لاستمرار الجهود، وعدم الرجوع مرة أخرى إلى الخلف وفقد الأرواح هباء، مطالبة القيادات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بدعم الحملة الإعلانية التي تدشتها السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة لمكافحة الهيرة غير الشرعية في الفيوم، لكي تجوب كافة المحافظات فيما بعد.