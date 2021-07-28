نائب جامعة أسيوط يفتتح معرض فني بكلية التربية النوعية

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا معرض فني بعنوان "تشكيلات خطية" للفنان الدكتور سعيد مصطفى محمد مدرس أشغال الخشب بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية و التي نظمته إدارة الكلية بقاعة العرض.

معرض كلية التربية النوعية

جاء ذلك بحضور الدكتور وجدي رفعت عميد الكلية، والدكتورة إبرار مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و الدكتورة أطياف محمد يوسف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد جلال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هالة صلاح الدين عبد الستار رئيس قسم التربية الفنية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب بمختلف أقسام الكلية.

معرض كلية التربية النوعية

وخلال الافتتاح أبدى الدكتور أحمد المنشاوي إعجابه بالأعمال الفنية المقدمة من الدكتور سعيد مصطفى التي تدل على التميز والإبداع الحقيقي من خلال استخدام مجموعة من تقنيات أشغال الخشب بشكل مستحدث فني ذات طابع جمالي، مؤكدًا على سعى الجامعة الدائم إلى القيام بدورها التنويري في المجتمع وإسهامها في الارتقاء بالمستوى الفكري و الفني من خلال دعم المواهب الفنية والعناصر المتميزة من أبنائها والتي تأتى على رأس أولوياتها النشاط الفني لما للفنون من دور كبير فى نشر الثقافة والتنوير فى المجتمع الجامعى والرقى بالذوق العام، مشيدًا فى ذلك بدور كلية التربية النوعية فى مواكبة كافة المحافل الفنية والإبداعية إيمانًا منها بأهمية الفن كقيمة ثقافية تسهم في عملية إحياء ونهضة المجتمع.

معرض كلية التربية النوعية

وحول تفاصيل المعرض أوضح الدكتور سعيد مصطفى أن أعمال المعرض تتضمن 16 عمل يحكى عن الحروف المختلفة للخط العربي (كوفي، ديواني، نسخ، رقعة) في مجال الخشب للتخصص الدقيق في مجال أشغال التربية الفنية حيث تتناول التقنية من حيث النشر و التفريغ و الحفر لكى تعطى عملًا جماليًا فى مجال الأشغال الخشبية.

معرض كلية التربية النوعية

معرض كلية التربية النوعية

معرض كلية التربية النوعية