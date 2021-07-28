الإمارات تمنح جميع الأطباء المقيمين داخلها الإقامة الذهبية

أعلنت الحكومة الإماراتية منح جميع الأطباء المقيمين في الدولة الإقامة الذهبية، التي تمنحهم وعائلاتهم إقامة طويلة لمدة 10 سنوات، ما يعزز شعورهم بالاستقرار ويسهم باستقطاب أفضل الخبرات والمهارات الصحية من مختلف دول العالم، وينعكس بشكل إيجابي على تعزيز كفاءة الخدمات وجودة الرعاية الطبية في الدولة لتكون الأفضل عالميًا.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، أن القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تقديرا لجهود الأطباء خط الدفاع الأول وعطائهم وتضحياتهم وروح المسؤولية العالية التي أظهروها في مواجهة جائحة كورونا، ومشاركتهم الكبيرة في مواجهتها، وهو ما أسهم بدعم الجهود التي تبذلها الحكومة الإماراتية للحفاظ على سلامة وصحة المجتمع.



جدير بالذكر، أن الإمارات طبقت نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر الشروط، لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.

ويتيح النظام للمقيمين في دولة الإمارات، والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي.

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 63 ألفًا و309 جرعات من لقاح كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الثلاثاء - أن إجمالي الجرعات التي تم تقديمها بلغ 16 مليونًا و587 ألفًا و 478 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 167.71 جرعة لكل 100 شخص.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطتها لتوفير لقاح كورونا وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 194.7 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.89 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 194 مليونا و723 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و 167 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و897 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وإيران.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.