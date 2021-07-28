التشيك تسجل 252 إصابة جديدة بكورونا ومتحور دلتا يمثل 80 إلى 90% من الحالات

سجلت جمهورية التشيك، 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما لم تسجل أية حالات وفاة إثر خلال الأيام الستة الماضية.

وأظهرت إحصائيات وزارة الصحة التشيكية - حسبما ذكر راديو "براج الدولي" اليوم الأربعاء - أن عدد الحالات المصابة بالفيروس في انخفاض بصورة مطردة على مدار الـ 10 أيام الماضية، وأن الحصيلة اليومية الأخيرة مثلت انخفاضًا بمقدار 46 حالة عما تم تسجيله خلال اليوم ذاته الأسبوع الماضي.

يعد المتحور "دلتا" في الوقت الحالي الشكل المهيمن من (كوفيد-19) بالتشيك، إذ يمثل نسبة من 80 إلى 90 % من حالات الإصابة بالفيروس.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.