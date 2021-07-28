الأربعاء 28 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رئيس «الأسقفية» يكرم الثانية على الجمهورية بالدبلومات خريجة وحدة الصم

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي

كرم الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الطالبة أستيرة ميلاد، الثانية على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية وهي خريجة وحدة الصم الأسقفية التابعة للكنيسة. 
وأعرب المطران عن سعادته بتفوق أستيرة التي تحدت كل الظروف والعقبات لتصبح في طليعة المتفوقين على مستوى الجمهورية متمنيًا أن تستكمل مسيرة تعليمها  الجامعي بعد الحصول على الدبلوم الفني
وقال المطران إن أستيرة  تنتمي إلى أسرة الكنيسة الأسقفية حيث تعمل والدتها بوحدة الصم التي تربت فيها  حتى التحقت بالمدرسة الثانوية وتحقق هذا النجاح. 
أكد المطران إن الكنيسة الأسقفية تتعهد برعاية أستيرة وتقديم كل الدعم والمساندة لها طوال رحلتها التعليمية بعد أن رفعت اسم أسرتها عاليًا وشكلت نموذجًا يحتذى به في الإصرار على النجاح. 
في نهاية اللقاء قدم المطران للطالبة هدية تذكارية وقدم الشكر لوالدتها وللدكتورة ماري إسحق مديرة وحدة الصم على المستوى التعليمي المتميز الذي تقدمه. 
وحدة تعليم الصم تأسست سنة ١٩٨٢م تحت مظلة الكنيسة الأسقفية وتم إشهار الوحدة بوزارة التضامن الاجتماعي برقم ٤٠١٤ لسنة ١٩٩٣. 
تعمل الوحدة على تأهيل وتعليم الصم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمي والصحي والاجتماعي والاقتصادي وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمى والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.
في سياق متصل أجرى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اتصالًا هاتفيا بالقس فرانك برناردي راعي الكنيسة الأسقفية بتونس حيث تعتبر دولة تونس من الدول التابعة لإقليم الإسكندرية وضمن إبروشية شمال إفريقيا. 
واطمأن رئيس الأساقفة خلال اتصاله على أوضاع الكنيسة ورعاياها في تونس في ظل عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد متمنيًا السلامة للجميع والتقدم والتنمية لتونس الشقيق.

الأسقفية يكرم طالبة المطران سامي فوزي الكنيسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

الأكثر قراءة

الآن على الدستور.. نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2021

بوابة التعليم الفنى التجارى 2021.. متاح الان الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

تجديد حبس حسن راتب في قضية «الآثار الكبرى» 15 يوما

موعد بدء الدراسة 2021 للمدارس والجامعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

إسرائيل في الاتحاد الأفريقي

ألفة السلامى

«الشرعية للشعب».. حكومات «النهضة» المتعاقبة اكتفت بالفرجة على تونس وقت الاحتضار ودفن الجثث

إبراهيم داود

منزلة الشاعر الجديد

ماجد حبته

قانون الرى الجديد

د. داليا مجدي عبدالغني

السيسى.. وعودة عصر الازدهار

علي سعدة

الإرهابية والإدارة الأمريكية.. وحقوق الإنسان

يسرى عبيد

تونس تنتفض ضد الإخوان.. النهاية تقترب

جلال حمام

الشعب التونسى يحطم قيده

صور

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى بمطار القاهرة الدولي (صور)

عشانا عليك يا رب وغدانا لو تحب.. باعة جائلين في القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عمانية: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى أحد أسباب معركة الأمعاء الخاوية

توقعات بإعطاء جرعة ثالثة من لقاح «فايزر» لكبار السن في إسرائيل

"أزمة بيجاسوس".. التفاصيل الكاملة لتورط إسرائيل في أكبر قضية تجسس عالمي