رئيس «الأسقفية» يكرم الثانية على الجمهورية بالدبلومات خريجة وحدة الصم

كرم الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الطالبة أستيرة ميلاد، الثانية على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية وهي خريجة وحدة الصم الأسقفية التابعة للكنيسة.

وأعرب المطران عن سعادته بتفوق أستيرة التي تحدت كل الظروف والعقبات لتصبح في طليعة المتفوقين على مستوى الجمهورية متمنيًا أن تستكمل مسيرة تعليمها الجامعي بعد الحصول على الدبلوم الفني

وقال المطران إن أستيرة تنتمي إلى أسرة الكنيسة الأسقفية حيث تعمل والدتها بوحدة الصم التي تربت فيها حتى التحقت بالمدرسة الثانوية وتحقق هذا النجاح.

أكد المطران إن الكنيسة الأسقفية تتعهد برعاية أستيرة وتقديم كل الدعم والمساندة لها طوال رحلتها التعليمية بعد أن رفعت اسم أسرتها عاليًا وشكلت نموذجًا يحتذى به في الإصرار على النجاح.

في نهاية اللقاء قدم المطران للطالبة هدية تذكارية وقدم الشكر لوالدتها وللدكتورة ماري إسحق مديرة وحدة الصم على المستوى التعليمي المتميز الذي تقدمه.

وحدة تعليم الصم تأسست سنة ١٩٨٢م تحت مظلة الكنيسة الأسقفية وتم إشهار الوحدة بوزارة التضامن الاجتماعي برقم ٤٠١٤ لسنة ١٩٩٣.

تعمل الوحدة على تأهيل وتعليم الصم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمي والصحي والاجتماعي والاقتصادي وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمى والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.

في سياق متصل أجرى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اتصالًا هاتفيا بالقس فرانك برناردي راعي الكنيسة الأسقفية بتونس حيث تعتبر دولة تونس من الدول التابعة لإقليم الإسكندرية وضمن إبروشية شمال إفريقيا.

واطمأن رئيس الأساقفة خلال اتصاله على أوضاع الكنيسة ورعاياها في تونس في ظل عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد متمنيًا السلامة للجميع والتقدم والتنمية لتونس الشقيق.