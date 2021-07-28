الأربعاء 28 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة حلوا: بدء التقديم للمدن الجامعية عبر الموقع الإلكترونى للطلاب القدامى للعام الدراسي الجديد.. 8 أغسطس

جامعة حلوان: بدء التقديم للمدن الجامعية عبر الموقع الإلكترونى للطلاب القدامى للعام الدراسي الجديد.. 8 أغسطس

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

تستعد مدن جامعة حلوان لاستقبال طلبات تسكين الطلاب للعام الجامعي 2021 - 2022، وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم، و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأعلنت إدارة المدن الجامعية عن مواعيد التسجيل وخطوات القبول بالمدن الجامعية  حيث تبدأ أعمال التقديم عبر الموقع الالكترونى للطلاب القدامى اعتبارا من  السبت الموافق 7-8-2021 حتى الثلاثاء  17-8-2021.


وأشار  الدكتور ماجد نجم على حرص الجامعة التام لتوفير جميع الخدمات من أجل تحقيق كافة سبل الراحة  للطلاب، و تحقيق خدمة مميزة بجودة عالية لطلاب المدن الجامعية، مؤكدا أنه تم تحسين البنية الأساسية للمدن الجامعية، وكذلك وسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين، وتم توفير الخدمات والأنشطة التى تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب خلال فترة دراستهم.

وأكد  نجم على حرص الجامعة على اتباع الإجراءات الاحترازية من خلال عمليات الرش والتطهير والتعقيم لكافة المباني، بجانب تنظيم عملية تسكين الطلاب والطالبات بحيث لا يتخطى عدد الطلاب والطالبات اثنان في كل غرفة حرصا على سلامتهم .


أوضح  الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه يتم  فتح باب التقديم  للطلاب المستجدين بعد نتيجة كل مرحلة من مراحل تنسيق الثانوية العامة، وكذلك الدبلومات والمعاهد الفنية او ما يعادلها، ويتم تسجيل بيانات الطلاب من خلال الرابط التالى http://app2.helwan.edu.eg/modon


وأفادت إدارة المدن الجامعية تحت إشراف أستاذ خالد ذكى مدير عام الادارة العامة للمدن الجامعية  الأوراق  المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية أن يشتمل:

- الملف على عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر.

-  عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب.

- عدد(2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات.

- بحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها.

- وعلى الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل.

- عدد (12) صورة شخصية للطالب.

- إيصال سداد مصروفات الكلية للطلاب القدامى.

-صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة 

-استمارة الكشف الطبى للطلاب القدامى.

شئون التعليم والطلاب جامعة حلوان أغسطس الموقع الإلكترونى تنسيق الثانوية العامة المدن الجامعية المدينة الجامعية بيانات الطلاب التقديم للمدن الجامعية تسجيل بيانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

الأكثر قراءة

الآن على الدستور.. نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2021

بوابة التعليم الفنى التجارى 2021.. متاح الان الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

تجديد حبس حسن راتب في قضية «الآثار الكبرى» 15 يوما

موعد بدء الدراسة 2021 للمدارس والجامعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

إسرائيل في الاتحاد الأفريقي

ألفة السلامى

«الشرعية للشعب».. حكومات «النهضة» المتعاقبة اكتفت بالفرجة على تونس وقت الاحتضار ودفن الجثث

إبراهيم داود

منزلة الشاعر الجديد

ماجد حبته

قانون الرى الجديد

د. داليا مجدي عبدالغني

السيسى.. وعودة عصر الازدهار

علي سعدة

الإرهابية والإدارة الأمريكية.. وحقوق الإنسان

يسرى عبيد

تونس تنتفض ضد الإخوان.. النهاية تقترب

جلال حمام

الشعب التونسى يحطم قيده

صور

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى بمطار القاهرة الدولي (صور)

عشانا عليك يا رب وغدانا لو تحب.. باعة جائلين في القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عمانية: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى أحد أسباب معركة الأمعاء الخاوية

توقعات بإعطاء جرعة ثالثة من لقاح «فايزر» لكبار السن في إسرائيل

"أزمة بيجاسوس".. التفاصيل الكاملة لتورط إسرائيل في أكبر قضية تجسس عالمي