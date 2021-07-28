جامعة حلوان: بدء التقديم للمدن الجامعية عبر الموقع الإلكترونى للطلاب القدامى للعام الدراسي الجديد.. 8 أغسطس

جامعة حلوا: بدء التقديم للمدن الجامعية عبر الموقع الإلكترونى للطلاب القدامى للعام الدراسي الجديد.. 8 أغسطس

تستعد مدن جامعة حلوان لاستقبال طلبات تسكين الطلاب للعام الجامعي 2021 - 2022، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأعلنت إدارة المدن الجامعية عن مواعيد التسجيل وخطوات القبول بالمدن الجامعية حيث تبدأ أعمال التقديم عبر الموقع الالكترونى للطلاب القدامى اعتبارا من السبت الموافق 7-8-2021 حتى الثلاثاء 17-8-2021.



وأشار الدكتور ماجد نجم على حرص الجامعة التام لتوفير جميع الخدمات من أجل تحقيق كافة سبل الراحة للطلاب، و تحقيق خدمة مميزة بجودة عالية لطلاب المدن الجامعية، مؤكدا أنه تم تحسين البنية الأساسية للمدن الجامعية، وكذلك وسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين، وتم توفير الخدمات والأنشطة التى تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب خلال فترة دراستهم.

وأكد نجم على حرص الجامعة على اتباع الإجراءات الاحترازية من خلال عمليات الرش والتطهير والتعقيم لكافة المباني، بجانب تنظيم عملية تسكين الطلاب والطالبات بحيث لا يتخطى عدد الطلاب والطالبات اثنان في كل غرفة حرصا على سلامتهم .



أوضح الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه يتم فتح باب التقديم للطلاب المستجدين بعد نتيجة كل مرحلة من مراحل تنسيق الثانوية العامة، وكذلك الدبلومات والمعاهد الفنية او ما يعادلها، ويتم تسجيل بيانات الطلاب من خلال الرابط التالى http://app2.helwan.edu.eg/modon



وأفادت إدارة المدن الجامعية تحت إشراف أستاذ خالد ذكى مدير عام الادارة العامة للمدن الجامعية الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية أن يشتمل:

- الملف على عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر.

- عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب.

- عدد(2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات.

- بحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها.

- وعلى الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل.

- عدد (12) صورة شخصية للطالب.

- إيصال سداد مصروفات الكلية للطلاب القدامى.

-صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة

-استمارة الكشف الطبى للطلاب القدامى.