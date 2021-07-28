الأربعاء 28 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة متهم بذبح حماته في الشرقية لـ 3 أكتوبر

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، محاكمة المتهم بذبح حماته داخل قسم الأنف والأذن بمستشفى الزقازيق الجامعي، لجلسة الثالث من أكتوبر القادم، لمناقشة شهود الإثبات وللمرافعة.

تعود أحداث القضية رقم 7737 لسنة 2021 جنايات قسم ثاني الزقازيق، ليوم 30 أبريل، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إخطارا من مستشفى الزقازيق الجامعي، بمقتل ف ع ا" 60 عاما ربة منزل مقيمة قرية كفر الخضيرى مركز ههيا، وتم التحفظ على جثتها بمشرحة مستشفى الزقازيق الجامعي.

وتوصلت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث، وقام بها الرائد أحمد جلال، رئيس مباحث قسم ثاني الزقازيق، وجود خلافات بين المتهم "ا. ا .ر"، 31 عاماً، فلاح مقيم قرية الأزهار منشأة أبو عمر وبين زوجته "إ .ت" ، 33 عاما، منذ فترة وتعديه عليه بالضرب المبرح وتسبب في إصابتها إصابة خطيرة بالأذن، وغادرت على أثرها منزل الزوجية، بعد تعمده ضربها وإهانتها.

وأقامت مع أسرتها وأنه توجه أكثر من مرة لإعادتها له دون جدوى، وأثناء تواجد الزوجة بقسم الأنف والأذن داخل مستشفى الزقازيق الجامعي، لإجراء عملية جراحية بالأنف على خلفية إصابتها التي إلحاقها بها زوجها، وكانت والدتها مرافقة لها بالمستشفى، قرر زوجها زيارتها، في محاولة جديدة منه لإعادتها، إلا أنها رفضت.

كما رفضت والدتها عودتها معه إلا بعد إجراء العملية وعلاجها، فاستشاط غضبا وأخرج سكينا من طيات ملابسه وقام بذبح والدة زوجته، وسط ذهول باقي المرضى الذين تعالت صرخاتهم واستغاثتهم إلا أن القاتل تمكن من الفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بعد ساعات من الحادث من ضبطه، وتم إحالته لنيابة قسم ثاني الزقازيق، برئاسة أحمد البدرى مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس الزوج المتهم بذبح حماته داخل مستشفى الزقازيق الجامعي، لرفضها عودته زوجته له، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة العامة له تهمة القتل العمد، كما صرحت بالدفن عقب انتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وبعد انتهاء مدة الحبس القانونية تم إحالته لمحكمة الجنايات للمحاكمة.

محكمة جنايات الزقازيق الشرقية مستشفى الزقازيق الجامعى شهود الإثبات المتهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

الأكثر قراءة

الآن على الدستور.. نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2021

بوابة التعليم الفنى التجارى 2021.. متاح الان الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

تجديد حبس حسن راتب في قضية «الآثار الكبرى» 15 يوما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

إسرائيل في الاتحاد الأفريقي

ألفة السلامى

«الشرعية للشعب».. حكومات «النهضة» المتعاقبة اكتفت بالفرجة على تونس وقت الاحتضار ودفن الجثث

إبراهيم داود

منزلة الشاعر الجديد

ماجد حبته

قانون الرى الجديد

د. داليا مجدي عبدالغني

السيسى.. وعودة عصر الازدهار

علي سعدة

الإرهابية والإدارة الأمريكية.. وحقوق الإنسان

يسرى عبيد

تونس تنتفض ضد الإخوان.. النهاية تقترب

جلال حمام

الشعب التونسى يحطم قيده

صور

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى بمطار القاهرة الدولي (صور)

عشانا عليك يا رب وغدانا لو تحب.. باعة جائلين في القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

توقعات بإعطاء جرعة ثالثة من لقاح «فايزر» لكبار السن في إسرائيل

"أزمة بيجاسوس".. التفاصيل الكاملة لتورط إسرائيل في أكبر قضية تجسس عالمي

فلسطين: إسرائيل تخرق الاتفاقيات الموقعة بإغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس