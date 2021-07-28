الأربعاء 28 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كاتدرائية العائلة المقدسة بمسطرد تطلق نهضة العذراء

كاتدرائية العائلة
كاتدرائية العائلة المقدسة

أعلنت كاتدرائية العائلة المقدسة بمسطرد، التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن انطلاق فعاليات النهضة الروحية لصوم السيدة العذراء مريم خلال فترة صومها، بعنوان “التفتوا إلى”، وذلك ابتداءً من يوم 7 أغسطسط المقبل ولمدة 15 يومًا.

 وأشارت الكاتدرائية في بيان لها اليوم الأحد، إلى أن كاتدرائية العائلة المقدسة بمسطرد، سوف تستضيف عددًا من الأباء الكهنة من مختلف كنائس الإيبارشية؛ للمشاركة في فعاليات النهضة.

ويناقش القس سيلا وديع راعي كنيسة  القديس بولس بشبرا الخيمة في أولى فعاليات النهضة الروحية لصوم العذراء مريم موضوع بعنوان “أحزاننا  حملها”، كما يلقي القس شنودة رزق وعظة روحية بعنوان “خاصتي تعرفني".

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم السبت7 أغسطس المقبل، لبدء صوم السيدة العذراء مريم، التي تحمل مكانة كبيرة لدى جميع المصريين على حد سواء.

ويستمر الصوم على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد يوم الأحد 22 من نفس ذات الشهر، بجميع الكنائس التي تحمل اسم العذراء بالمحافظات المصرية.

وتبدأ الكنيسة الكاثوليكية بمصر  صوم السيدة العذراء مريم مطلع اغسطس المقبل ،  وتستمر على مدار 15 يوماً  تنتهي بصلوات القداسات منتصف الشهر ذاته .

كما أعلنت الأديرة والكنائس القبطية الأرثوذكسية التي تحمل اسم السيدة العذراء مريم استعدادتها ، للإحتفال السنوي بصومها ، حيث أعلن دير درنكة والسيدة العذراء مريم بياض ببني سويف استعدادتهم لإستقبال الزوار اأقباط خلال فترة الصوم ولكن مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وأعلنت عدد من الإيبارشيات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن إطلاق  نظام الحجز المسبق لحضور قداسات وصلوات العشية اليومية خلال فترة صوم السيدة العذراء مريم ، عن طريق المواقع الإلكترونية للكنائس وتخصيص أرقام هاتفية لحجز الحضور المسبق منذ الإسبوع الجاري .
 

الكنيسة الأرثوذكسية كارتدائية العائلة المقدسة إبارشية شبرا الخيمة الأنبا مرقس صوم العذراء مريم

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وائل لطفي

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