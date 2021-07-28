رئيس «الأسقفية» يتابع أوضاع الكنيسة في تونس ويصلي لاستقرار البلاد

أجرى الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اتصالًا هاتفيا بالقس فرانك برناردي، راعي الكنيسة الأسقفية بتونس حيث تعتبر دولة تونس من الدول التابعة لإقليم الإسكندرية وضمن إبراشية شمال أفريقيا.

واطمأن رئيس الأساقفة خلال اتصاله على أوضاع الكنيسة و رعاياها في تونس في ظل عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد متمنيًا السلامة للجميع والتقدم والتنمية لتونس الشقيق.

وصلى رئيس الأساقفة للرئيس التونسي قيس سعيد أن يهبه الله الحكمة في تدبير شئون البلاد، وأن ينعم على الشعب التونسي الشقيق بالأمن والاستقرار والتنمية والتقدم، وأن يعضد المسئولين هناك لتجاوز تحديات المرحلة المقبلة.

من جانبه، قدم القس فرانك برناردي الشكر لرئيس الأساقفة، على اتصاله الهاتفي مؤكدًا إن الكنيسة الأسقفية بتونس والشعب وكل الخدام يصلون لكي تعبر البلاد تلك الظروف الصعبة.

ولفت راعي الكنيسة الأسقفية في تونس إنهم في العزل الاحترازي بسبب انتشار فيروس كورونا في تونس.

الكنيسة الأسقفية

الجدير بالذكر أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول وهم مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، إريتريا، إثيوبيا، جيبوتى، الصومال، تشاد، موريتانيا.