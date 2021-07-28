الأربعاء 28 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اقتصادية قناة السويس..229 سفينة بموانئ المنطقة الشمالية خلال يونيه

«اقتصادية قناة السويس»: استقبال 229 سفينة بموانئ المنطقة الشمالية خلال يونيو

ميناء
ميناء

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان اليوم، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش، سجلت خلال شهر يونيو الماضي، حركة تداول بحمولات 3,398,762 طن  كطاقة محققة، وعدد حاويات 314,706 حاوية مكافئة من خلال استقبال 229 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان، أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية، استقبل عدد 37 سفينة حاويات بطاقة محققة 322,874 طن وعدد حاويات 35,347حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 7 سفن بضائع عامة وأيضًا عدد 5 سفن صب سائل وسفينة رورو وسفينة تحولت ساحلي، فضلاً عن استقبال عدد 54 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

أما ميناء شرق بورسعيد، فاستقبل خلال شهر يونيو، عدد 110 سفينة حاويات، وعدد 9 سفينة بضائع عامة بطاقة محققة 3,059,283 طن، وعدد حاويات 279,359 حاوية مكافئة فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 5 سفن لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 16,605 طن.

اقتصادية قناة السويس يونيه سفينة

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وائل لطفي

أثر النسر

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