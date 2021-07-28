4 وفيات و1896 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 1,896 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 193 ألفًا و427 إصابة.

وأوضحت الوكالة في بيان اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، شفاء 1,865 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 170 ألفا و494 حالة، بالإضافة لتسجيل 4 حالات وفاة، ليصل مجموع الوفيات 2,083، وبلغ معدل الوفيات 1.08%، مشيرة إلى أن من بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 1,823 إصابة عدوى محلية و73 إصابة وافدة من الخارج.

وأضافت أن مجموع من تلقوا جرعاتهم الأولى من لقاحات كوفيد-19 بلغوا 17.9 مليون شخص، أو 34.9% من سكان البلاد ، وتم تطعيم 6.97 مليون شخص بالكامل.

و من ناحية أخرى، قالت الحكومة الكورية الجنوبية إن شركة موديرنا ستستأنف إرسال جرعات اللقاح إلى البلاد في الأسبوع المقبل.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

و قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.