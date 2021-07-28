نشوب حريق هائل فى صوامع ميناء الإسكندرية بدون إصابات

شهدت الصوامع الكائنة بميناء الإسكندرية بالقرب من باب 54، اندلاع حريق هائل دون حدوث إصابات، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده، وأخطرت النيابة للتحقيقات.

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وتلقى مدير أمن ميناء الإسكندرية إخطارًا من الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق نشب فى الصوامع الخاصة بالميناء، دون حدوث إصابات.

وعلى الفور، انتقلت قوات من الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة الكاملة على الحريق قبل امتداده إلى باقي الصوامع.

وبالمعاينة الأولية تبين وصول جسم مشتعل مما تسبب في نشوب الحريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

كان المستشار محمد لاشين، المحامي العام الأول لنيابات غرب الاسكندرية الكلية، قد قرر قبل العام الماضي، التحفظ على كاميرات المراقبة الكائنة في محيط حريق مخزن جمارك ميناء الإسكندرية، وتفريغ محتواها للوقوف على أسباب الحريق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

جاء ذلك بعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب بالطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك "مخزن روما" بهيئة ميناء الإسكندرية.

وبالمعاينة والفحص تبين أن المخزن مكون من أرضي وأربعة طوابق على مساحة 1300 م2 تقريبًا بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية ومخزن به بضائع.

وتم وصول سيارات الحماية المدنية وبدء التعامل مع الحريق، ومن ثم الاستعانة بسيارات الإطفاء التابعة للقوات البحرية ومحافظة الإسكندرية، ويتم حاليا التعامل مع الحريق بإجمالي 16 سيارة إطفاء.