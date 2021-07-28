السفير التونسى يستقبل الرئيس التنفيذى لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية

استقبل السفير التونسى محمد بن يوسف بمصر، في مكتبه بالقاهرة، الكاتب الصحفى قدرى الحجار الرئيس التنفيذى لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك فى مختلف المجالات الفنية، ومناقشة الخطوط العريضة لمشاركة تونس كضيف شرف للدورة الأولى للمهرجان الذي يعقد في الفترة من ١١ - ١٦ سبتمبر القادم.

وأعرب السفير محمد بن يوسف، عن امتنانه بأن تكون تونس هى ضيف شرف المهرجان فى الدورة التأسيسية.

وأكد بن يوسف أن هناك إمكانيات كبيرة للتعاون الثقافي بين البلدين خاصة مع احتفالات عام الثقافة المصرية التونسية 2021 - 2022، الذى أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد مع الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى.

وأضاف أن هناك أفلاما مهمة تنتجها تونس حاليا، وتجري الاتصالات لتمثيل تونس في الدورة الأولى للمهرجان فى أفضل صورة.

وأكد قدرى الحجار أننا نعمل على خروج الاحتفالية على الوجه الأكمل تلبية للفعاليات عام الثقافة المصرية-التونسية الذي أطلقته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مع محمد بن يوسف سفير دولة تونس بمصر ويجرى التنسيق مع الدكتورة إنصاف وهيبة، مسؤولة الاحتفالية وممثل المهرجان الدائم في تونس والذي سيشمل على برامج خاصة للسينما التونسية، وندوات حول صناعة السينما في تونس وأهم المؤسسات العاملة عليها، وموائد مستديرة سيتم من خلالها إطلاق مبادرات جديدة للتعاون السينمائي بين مصر وتونس

المهرجان يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

عن مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية

هو مهرجان سينمائي مصري يعنى بعرض أفلام الدول الفرانكفونية ويصل عددها إلى 88 دولة ما بين دول رئيسية ومنها مصر، ودول مراقبة، ودول أعضاء منتسبون.

وتنظم المهرجان مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، ويترأس لجنته العليا الكاتب الكبير محمد سلماوي عدد من الوجوه الإعلامية والفنية والثقافة المرموقة على رأسهم الفنان الكبير سمير صبري رئيس شرف المهرجان، والدكتورة إيمان نجم وكيل وزارة الثقافة المصرية.