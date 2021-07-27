الأربعاء 28 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخارجية الأردنية» تدين المشروع التهويدى في القدس المحتلة

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني

 أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مساء اليوم الثلاثاء، ما يسمى مشروع "مركز المدينة"، الذي تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه في القدس.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، الليلة، إن "أي خطوة أحادية من شأنها تغيير وضع القدس أو تغيير معالمها أو هويتها أو طابعها أو تركيبتها الديمغرافية أو المساس بالأملاك والعقارات الوقفية مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي".

وطالب الفايز، إسرائيل، التقيد بالتزاماتها وفق القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية أراضٍ محتلة منذ عام 1967، واحترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وفي وقت سابق من اليوم، أدان وزير شئون القدس فادي الهدمي، تمديد الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مؤسسات فلسطينية بمدينة القدس وعلى رأسها بيت الشرق.

واعتبر الهدمي، في بيان صدر عن الوزارة، أن القرار الصادر عن ما يسمى "وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي"، يأتي في سياق الهجمة الإسرائيلية المستمرة على مدينة القدس ومؤسساتها ومقدساتها، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأشار إلى أن القرار، الذي يشمل بيت الشرق والغرفة التجارية ونادي الأسير والمجلس الأعلى للسياحة وغيرها العشرات من المؤسسات الحيوية، إنما هو استهداف للوجود الفلسطيني الأصيل في مدينة القدس.

وأكد الهدمي أن القرار، المتواصل منذ عام 2001، يأتي أيضًا في سياق عمليات الإخلاء القسري والهدم في الشيخ جرّاح وسلوان وبيت حنينا وغيرها من الأحياء المقدسية، مشددًا على أنه "انتهاك سافر وفاضح لتعهدات والتزامات الحكومة الإسرائيلية إلى وزير الخارجية النرويجي يوهان هولست عام 1993 حول عدم التعرض للمؤسسات الفلسطينية بالقدس الشرقية".

وكان ما يسمى "وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي" عومر بارليف، قد أصدر قرارًا بتمديد إغلاق مبنى بيت الشرق ومقر الغرفة التجارية وجمعية الدراسات العربية ومؤسسات مقدسية أخرى لستة أشهر أخرى، وجرى تعليق القرار على بوابات تلك المؤسسات المغلقة منذ عام 2001، على أن يسري مفعوله ابتداءً من 5 أغسطس المقبل.

الخارجية الاردنية القدس الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل ادانه

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

الأكثر قراءة

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

بوابة التعليم الفنى التجارى 2021.. متاح الان الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2021

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

حقيقة منح الموظفين إجازة رسمية الخميس المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

منزلة الشاعر الجديد

ماجد حبته

قانون الرى الجديد

د. داليا مجدي عبدالغني

السيسى.. وعودة عصر الازدهار

علي سعدة

الإرهابية والإدارة الأمريكية.. وحقوق الإنسان

يسرى عبيد يكتب: تونس تنتفض ضد الإخوان.. النهاية تقترب

جلال حمام

الشعب التونسى يحطم قيده

القس. رفعت فكرى

كورونا والخرافات الدينية

د. القس صفوت البياضى

مخاطر التلوث البيئى.. ناقوس يرن

صور

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وثيقة حديثة.. ماذا أوصى «معهد الأمن القومي» إسرائيل في التعامل مع مصر؟

الوزير الهدمى: الاحتلال الإسرائيلى يمدد إغلاق مؤسسات فلسطينية بالقدس

«888 - أشباح».. لماذا أنشأت إسرائيل وحدة عسكرية سرية جديدة؟