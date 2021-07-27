الثلاثاء 27 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أشقاء يمزقون جسد زوج أمهم في «سرابيوم» بالإسماعيلية

المجني عليه
المجني عليه

تعدى أبناء أم على زوج أمهم بسلاح أبيض «كتر» في قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية عقب نشوب مشاجرة بينهم.

وتم نقل زوج الأم لمستشفى الإسماعيلية العام، مصابا بعدة جروح بالرأس والوجه، لإجراء الإسعافات اللازمة له.

وبسؤال المجني عليه، اتهم أبناء زوجته بالاعتداء عليه بالسنج وتم إسعاف المجني عليه، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وحصل "الدستور" على أول صور لواقعة تعدي أبناء على زوج أمهم بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، في مشاجرة اندلعت بينهم، قبل قليل.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ إسعاف الإسماعيلية يفيد بتعدي عدد من الشباب على زوج أمهم مما أدى لحدوث نزيف كبير له.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث بتعليمات من الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية ونقلت المصاب للمستشفى.

وكشفت مصادر طبية، عن وصول زوج الأم لمستشفى فايد المركزي ونقل على الفور لمجمع الإسماعيلية الطبي "مستشفى الإسماعيلية العام سابقًا"، مصابًا بعدة جروح بالرأس والوجه.

وبسؤال المجني عليه، اتهم أبناء زوجته بالاعتداء عليه بالسنج.

تم إسعاف المجني عليه مبدئيًا لإيقاف النزيف، وجارٍ تلقيه العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

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