البحث بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2021.. «التضامن» تعلن شروط الحصول على الدعم

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد مستفيدي الدعم النقدي تكافل وكرامة ارتفع إلى 3.8 مليون أسرة خلال شهر يوليو الجاري.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الالكتروني، أن تكافل هو مساعدة مالية تمنح للأسر من سن صفر حتى 18 سنة، كما تمنح للمرأة التى هجرها زوجها، وبلغ عدد المستفيدين منه 2 مليون و114 ألف و189، فيما يخصص كرامة للأفراد المُسنين الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة أو أكثر، والأشخاص ذوي الإعاقة ويبلغ عدد المستفيدين منه مليون و304 آلاف و885 مستفيد.

وأوضح التقرير أن عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي بلغ 385 ألفًا و546 شخصًا، وهي مساعدات شهرية ودعم نقدي غير مشروط يتم تكاملها مع برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة».

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يتم البحث بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2021 من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة https://tk.moss.gov.eg/

الفئات المستهدفة

الأسرة

الطفل

المرأة

ذوى الإعاقة

المسنين

الشباب

أما عن إجراءات الاشتراك بالبرنامج هى:-

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

-صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

-صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

-صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

-قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

-كود كشف الإعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

-صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

-صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

-صورة إقرار الوصاية للأيتام.

-صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.