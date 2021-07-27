الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة المنيا يناقش خطة الرصف المقترحة بالمدينة

رئيس مدينة المنيا
رئيس مدينة المنيا يناقش خطة الرصف بالمدينة

عقد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة اجتماعا لمناقشة مشروعات الرصف والطرق المقترحة بالخطة الاستثمارية للعام الجاري 2021/ 2022 والشروط المطلوبة لإنجاز رصف الطرق والشوارع، بحضور نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والإدارات الخدمية من شركة المياه، وإدارة الطرق الكباري والرصف والتحول الرقمي والغاز الطبيعي. وشركة الكهرباء.

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رئيس مدينة المنيا يناقش خطة الرصف بالمدينة

وشدد رئيس المدينة خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق الكامل بين الإدارات الخدمية الأخرى (المياه، الغاز، الكهرباء، الاتصالات والتحول الرقمي)، فيما يخص الأعمال الخاصة بالمشروعات من مياه وصرف والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات والرصف، بحيث لا تبدأ أعمال الرصف إلا بعد انتهاء المخططات من أعمال المياه والكهرباء والصرف والغاز الطبيعي، حتى يزيد من العمر المقدر للطرق والحفاظ على كفاءتها ومن جهة أخرى الاستفادة من السلبيات بالخطط السابقة لتأكيد وضمان تنفيذ الاعمال بالجودة والسرعة المطلوبة.

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رئيس مدينة المنيا يناقش خطة الرصف بالمدينة

وأكد رئيس المدينة مجددا على ضرورة عمل محاضر انضمامية مع الجهات الشريكة والاستفادة الكاملة بالبنود المخصصة في الخطة واختيار الطرق والشوارع حسب المواصفات التي تم تحددها، وأن يتم رصف الطريق أو الشارع كامل في الخطة الواحدة، وعدم تجزئة الطرق أو الشوارع للحفاظ على المال العام، مع الوضع في الاعتبار الشروط التي تحددها الطرق والكباري، منها على سبيل المثال، ألا يقل عرض الطريق عن المساحات التي تسمح بدخول المعدات منها وإليها، فضلا على أن تكون الأولوية للطرق والشوارع التي تخدم جموع المواطنين سواء بالمدينة أو المركز، وضمان سهولة الحركة والتنقل من مكان لآخر.

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رئيس مدينة المنيا يناقش خطة الرصف بالمدينة

وقال السيد اللواء ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، إن ما تواجهه شبكة المياه في الفترة الحالية من مشكلات مزمنة وبتوجيهات السيد اللواء المحافظ بإيجاد حلول للمشكلة على وجه السرعة مما يستلزم أن يوضع في الاعتبار أهمية أن لا تبدأ أي أعمال رصف باي شارع إلا بعد التأكد من سلامة وجودة شبكات الخدمات مع ضرورة الالتزام بمواعيد وضوابط الخطة ووضع شوارع وشوارع بديلة يمكن رصفها شرط أن تكون متكاملة المرافق والخدمات وتقر الإدارات الخدمية من عدم وجود أي عوائق تحول دون التنفيذ.

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رئيس مدينة المنيا يناقش خطة الرصف بالمدينة
رئيس مدينة المنيا خطة الرصف معاينة 16 شارع تمهيدا لرصفهم الخطة الاستثمارية اللواء ياسر عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

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