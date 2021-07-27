الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قوافل جامعة طنطا الطبية تجوب القرى الأكثر احتياجًا دعما لـ«حياة كريمة»

حياة كريمة
حياة كريمة

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، مواصلة الجامعة تنظيم القوافل الطبية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة الغربية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين  بالمجان.

أشار الدكتور محمود ذكى، إلى أن الجامعة نظمت، اليوم، قافلة طبية إلى قرية دهتوره التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور عماد عتمان، ‏نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبى وصرف علاج بالمجان لـ 723 حالة من أهالى القرية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن القافلة ضمت نخبة من الأساتذة من مختلف التخصصات بكلية الطب، بمشاركة  الدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.


وفي سياق آخر، أكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث حدوث قفزات فى أعداد الطلاب المقيدين بالدراسات العليا بالجامعة بجميع الكليات موضحا أن عدد الطلاب المسجلين بمجلس الدراسات حتى اليوم بلغ ٥٠١٦  طالبا من بينهم 81 طالبًا لدرجة الماجستير، و34 طالبًا لدرجة الدكتوراه، بمختلف كليات الجامعة للطلاب المصريين والوافدين تم الموافقة على تسجيلهم اليوم

قوافل جامعة طنطا الطبية تجوب القرى الاكثر احتياج دعما حياة كريمة

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