محافظ الوادي الجديد يهنئ الحاصلة على المركز الأول بالتعليم الفني

هنأ اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الطالبة شهد حنفي محمود بمدرسة موط الثانوية الزراعية بإدارة الداخلة التعليمية، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بشهادة الدبلومات الفنية، متمنياََ لها التوفيق والنجاح.

كما قدم التهنئة والشكر لقطاع التعليم الفني بالمحافظة على الجهد المبذول في تحقيق هذه النتيجة المشرفة، متمنياََ التوفيق لجميع الطلاب بالشهادات الثانوية العامة والأزهرية والفنية.

وفي نفس السياق هنأ الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لحصول الطالبة شهد حنفى بمدرسة موط الثانوية الزراعية على المركز الأول على مستوى الجمهورية بنتائج الدبلومات الفنية "التعليم الزراعى" موجها خالص التحية والتقدير لتشجيعه وتحفيزه الدائم لأبنائنا الطلاب والحرص على مصلحتهم من أجل تحقيق مراكز متميزة بشتى المجالات.

ووجه التهنئة للطالبة شهد وأسرتها الكريمة بتلك النتائج المشرفة متمنيا لها دوام التوفيق والسداد، معربا عن سعادته البالغة لحصاد هذا المركز المتميز والذي جاء نتيجة تضافر كافة الجهود لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم تم إعلان المركز الأول على مستوى الجمهورية وعلى مستوى القطاع بجميع التخصصات الصناعى والتجارى والزراعى.

وحصلت الطالبة شهد حنفى محمود عبدالكريم، على المركز الأول على مستوى الجمهورية بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، قسم فني معامل بمدرسة موط الثانوية الزراعية نظام الثلاث سنوات بمركز الداخلة بالوادى الجديد.

وسادت الفرحة بين أرجاء المحافظة بمجرد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية وتحقيق إحدى الطالبات التفوق الباهر وحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

حيث حصلت الطالبة شهد على مجموع 512 من المجموع الكلي 550 بنسبة 93.9% لتحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الفني نظام الثلاث سنوات.