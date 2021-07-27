الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تسجل 1544 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

سجلت الجزائر، اليوم الثلاثاء، 1544 إصابة جديدة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و25 وفاة جديدة في رقم قياسي جديد لعدد الوفيات اليومية.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 164 ألفا و 204 أشخاص والوفيات إلى 4 آلاف و112، منذ ظهور هذه الجائحة في البلاد نهاية فبراير 2020، وفقا لوزارة الصحة الجزائرية.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 728 حالة جديدة، وهو ما يرفع مجموع المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 112 ألفا و50، بينما يتواجد 36 مريضًا في العناية المركزة.

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

الجزائر كورونا الوفيات الاصابات الصحة الجزائرية

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وائل لطفي

أثر النسر

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