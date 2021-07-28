الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

شريهان ترد على محمد حماقي: «فخورة بك وبتابعك من زمان»

شريهان
شريهان

ردت الفنانة شريهان على الفنان محمد حماقي الذي أبدى إعجابه بأحدث أعمالها الفنية مسرحية "كوكو شانيل"، وذلك إعادة منها على ما نشره المطرب محمد حماقي عبر خاصية الاستوري على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.

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شريهان ترد على محمد حماقي

وكتبت شريهان في رسالة إلى حماقي عبر صفحتها الرسمية “انستجرام” قائلًة: “حماقي .. أتابعك من أول يوم في مشوارك الفني وإلى يومنا هذا، وعلى جميع المستويات، فخورة بك، هذا أولا، وثانيا رسالتك ومشاعرك وكلماتك بكل ما فيها مثلما شعرت وفكرت وكتبت وأكثر منه وصلت لقلبي ونفسي بكل ومنتهى الصدق والاحترام”.


وأضافت النجمة شريهان: "تحية مني لك ولجيل جديد رائع وعظيم عاشق للفن ويجتهد لتقديم كل ما هو مبدع، رسائلكم هي منتهى شفائي وسلامي وطاقتي، تجعلني بإمكاني ملء العالم فن وحب وسلام، قلبي بيشكرك".

محمد حماقى شريهان كوكو شانيل مسرحية الفنانة

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