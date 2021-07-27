بطريرك الكاثوليك يرأس احتفالات الكنيسة بـ«العامودى»

يترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، احتفالات الكنيسة اليوم بذكرى القديس سمعان العمودي الأصفر.

وتقرأ الكنيسة القبطية الكاثوليكية في القداس الإلهي الخاص باحتفالات القديس سمعان عدة قراءات مثل: رسالة القدّيس بولس الأولى إلى أهل قورنتس 8-1:3، وإنجيل القدّيس لوقا 35-25:14.

وأصدر الشماسان الراحلان يوسف حبيب وأخوه مليكة دراسة عن القديس سمعان العامودي طبعت في كتاب قالا في مقدمته: "كان هذا القديس في حياته وفي سلوكه موضع إعجاب ليس كل سكان الإمبراطورية الرومانية فحسب، بل للبرابرة وغير المؤمنين أيضا. فكان موضع احترام جزيل عند الفرس والميديين والإثيوبيين، وكان الأباطرة الرومان يسعون في طلب صلواته، ويستشيرونه في الأمور الهامة، وقد كتب سيرته تلميذه الذي ظل معه حتى نهاية حياته (ثيؤدورت)... كتب أيضًا كل ما رآه بنفسه إذ كان معاصرًا للقديس، واستشهد علي صحة روايته بأشخاص كثيرين من جميع الفئات، قال: "إن الموجودين تحت حكم الإمبراطورية الرومانية يعرفون سمعان الشهير الذي يمكن تسميته بحق أعجوبة العالم، ولكنني على الرغم من كثرة الشهود أخشى الكتابة عن جهاد هذا القديس لئلا يبدو مستغربًا في نظر الآتين بعدنا أنهم لا يصدقون. لأن الإنسان يقيس كل شيء حسب مجريات الأمور الطبيعية، ويحسب كل ما يتعدى الطبيعة خطأ. أما الذين يعرفون عظمة نعمة الله العجيبة فلا يرفضون تصديق ما أكتب".

الموقع الرسمي لكنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي، بحي الابراهيمية، بمحافظة الاسكندرية، وهو موقع كنسي معتمد في مصر وبلاد المهجر، تحدث عن القديس سمعان العامودي قائلا:" بقدر ما كانت هذه الشخصية الفريدة عجيبة في حياتها وفي سلوكها بقدر ما سمح الله أن يؤكد صحتها".

وتستعد الكنائس المصرية لاستقبال صوم السيدة العذراء مريم، في السابع من أغسطس المقبل.